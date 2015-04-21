Общенародный фронт против региональных элит. Если ли пространство для точек роста?

Posted 21 апреля 2015, 19:07
Published 21 апреля 2015, 19:07
Modified 10 ноября 2022, 18:43
Updated 10 ноября 2022, 18:43
А мы их – не замечаем
ОНФ каждый месяц регулярно и кропотливо отрабатывают различные темы. Сразу сгоряча активисты не рубят, а использует режим «тревожных звонков» и «японских предупреждений» в адрес регионалов, в том числе и глав регионов. Находящийся ныне под арестом экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин предпочитал ни на те, ни на другие не реагировать…
Есть и другие руководители российских территорий, пытающиеся отмахиваться от назойливых активистов. Среди них руководители Чувашии и Марий Эл.
Михаил Игнатьев уже не первый год не может найти общего языка со своим предшественником Николаем Федоровым, который до недавнего времени занимал кресло федерального министра, а теперь займется взаимодействием России и Всемирной торговой организации. В этой конфигурации ОНФ, естественно, был на стороне федерала. В том числе и поэтому в Чувашии сейчас идет расследование по поводу освоения властями 5 млрд рублей федеральных средств, выделенных на программу «Чистая вода», а сам Игнатьев до сих пор не получил от Путина одобрение баллотироваться на выборах главы в сентябре 2015 года.
Серьезные проверки ОНФ вел в начале года и в Марий Эл по поводу распродажи госсобственности по заниженной стоимости, что сильно ударило по рейтингам и реноме главы республики Леонида Маркелова.
В последнее время фронтовики вплотную занялись сокращением расходов на пиар региональных элит. И хотя в данном случае крайне сложно разграничить пиар и информационное сопровождение, такая работа ведется настойчиво, что неминуемо приведет к сокращению ряда информационных проектов в субъектах федерации.
Предложение, от которого невозможно отказаться
Кремль устами пресс-секретаря президента РФ недавно дал четко понять, что региональным главам нужно вести себя скромнее, а пиарить не себя, а Владимира Путина. Впечатления, что «с пиаром в стране дефицит» - нет, превентивное беспокойство чиновников на Старой площади по поводу возможного понижения рейтинга Путина оправданно. Факторов риска для доминантной стратегии национального лидера, действительно, немало.
Так что посыл фронтовиков региональным элитам быть «скромнее», прозвучал как предложение, от которого невозможно отказаться.
В этой конфигурации главы регионов и губернаторы, очевидно, не могут игнорировать активистов. Следовательно, стоит задача выстроить такую конфигурацию, при которой станет возможен конструктивный диалог. И это, в сложившихся условиях, одна из точек роста для бесконфликтного развития региональных политических субсистем.
В отличие от вышеприведенных примеров в Башкирии активистам ОНФ, похоже, удалось выстроить работающую схему взаимодействия с республиканской властью. В рот ОНФ ей не заглядывает, но «работу работает». В хамитовской администрации явно прислушиваются к инициативам ОНФ.
Рустэм Хамитов также артикулирует заинтересованность взаимодействовать с ОНФ в деловом ключе. Для него – это, прежде всего, возможность более жестко и настойчиво проводить «путинский курс». А поскольку глава Башкирии, в отличие от правителей эпохи «парада суверенитета», работает как дисциплинированный и прочно интегрированный в кремлевскую вертикаль (а также имеющий там свои ходы-выходы) глава региона, для него ОНФ не только не несет ничего негативного, но и являет собой дополнительный инструмент синергии с обществом.
Политическое значение ОНФ в республике, прежде всего в том, что сегодня они представляет собой силу, способную проводить «чистки» среди региональных элит. Напомним, летом прошлого года активисты уже добились снятия одного из министров за вопиющие нарушения. В этой конфигурации активность ОНФ может позиционироваться как один из каналов восстановления и поддержания социальной справедливости. Сюда отлично вписывается антикоррупционная составляющая, а также социально-ориентированные проекты, потребность в которых со стороны общества только возрастает.
Александр КРАСОВСКИЙ.