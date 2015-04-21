Общенародный фронт против региональных элит. Если ли пространство для точек роста?

Михаил Игнатьев уже не первый год не может найти общего языка со своим предшественником Николаем Федоровым, который до недавнего времени занимал кресло федерального министра, а теперь займется взаимодействием России и Всемирной торговой организации. В этой конфигурации ОНФ, естественно, был на стороне федерала. В том числе и поэтому в Чувашии сейчас идет расследование по поводу освоения властями 5 млрд рублей федеральных средств, выделенных на программу «Чистая вода», а сам Игнатьев до сих пор не получил от Путина одобрение баллотироваться на выборах главы в сентябре 2015 года.