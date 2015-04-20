В 18-й больнице готовы судиться с пациенткой, заявившей, что ей не оказали помощи

Напомним, Светлана Юсупова, как она сама утверждает, уже месяц отказывается от пищи, протестуя против предвзятого, по ее мнению, отношения к ней руководства уфимской скорой. Оказывается, женщину лишили ставки практикующего врача, которую она совмещала с должностью руководителя Орджоникидзевской подстанции, и эта несправедливость так возмутила г-жу Юсупову, что она объявила голодовку. В акцию протеста начальница втянула и своих подчиненных, которые тоже прилюдно отказываются есть, но исправно делают себе инъекции глюкозы, чтобы «поддержать организм». Вот уже месяц неравнодушная публика наблюдает за страданиями голодающих работников скорой, отмечая, что внятных требований от них не исходит. Вмешавшиеся в конфликт прокуроры и члены Общественной палаты РБ сделали вывод, что все желания экстремалов уже выполнены башкирским минздравом, а имеющиеся трудовые споры должны решаться в правовом поле с помощью судебных исков и в специально созданной рабочей группе при ОП РБ, куда вошли чиновники, общественность, врачи и сами протестанты.