В 18-й больнице готовы судиться с пациенткой, заявившей, что ей не оказали помощи

Posted 20 апреля 2015, 16:38
Published 20 апреля 2015, 16:38
Modified 13 марта, 14:20
Updated 13 марта, 14:20
Напомним, Светлана Юсупова, как она сама утверждает, уже месяц отказывается от пищи, протестуя против предвзятого, по ее мнению, отношения к ней руководства уфимской скорой. Оказывается, женщину лишили ставки практикующего врача, которую она совмещала с должностью руководителя Орджоникидзевской подстанции, и эта несправедливость так возмутила г-жу Юсупову, что она объявила голодовку. В акцию протеста начальница втянула и своих подчиненных, которые тоже прилюдно отказываются есть, но исправно делают себе инъекции глюкозы, чтобы «поддержать организм». Вот уже месяц неравнодушная публика наблюдает за страданиями голодающих работников скорой, отмечая, что внятных требований от них не исходит. Вмешавшиеся в конфликт прокуроры и члены Общественной палаты РБ сделали вывод, что все желания экстремалов уже выполнены башкирским минздравом, а имеющиеся трудовые споры должны решаться в правовом поле с помощью судебных исков и в специально созданной рабочей группе при ОП РБ, куда вошли чиновники, общественность, врачи и сами протестанты.
Но, вероятно, Светлана Юсупова уже так привыкла блистать на протестной сцене, что мирное урегулирование конфликта не пришлось ей по душе. Ни она сама, ни зависящие от нее подчиненные оказались не готовы к окончанию протестного спектакля. Но зато в этой постановке появились новые оригинальные ходы.
В ночь с субботы на воскресенье Светлана Юсупова явилась в приемный покой больницы № 18, жалуясь на плохое самочувствие и заявив, что она находится в тяжелейшем состоянии. Причем, несмотря на позднее время больная приехала в клинику на собственном автомобиле в сопровождении… оператора с камерой, снимающего на видео процесс осмотра несчастной.
У пациентки взяли необходимые анализы, которые свидетельствовали, что здоровью Светланы Юсуповой ничего не угрожает, и поставили капельницу с глюкозой, так как сахар в крови женщины действительно был понижен. Но после проведенной терапии дамочка порозовела и вновь взятые анализы подтвердили — здоровье голодающей в норме. Врачи посоветовали женщине начать принимать пищу и не изводить себя голодовкой, так как ее слабость была вызвана только протестной диетой, а вовсе не свидетельствовала о наличии у нее какого бы то ни было заболевания.
Светлана Юсупова, сама себя мучающая недостатком еды, не нуждалась в госпитализации и стационарном лечении за счет средств налогоплательщиков, поэтому женщину отправили домой с рекомендацией начать принимать пищу. А для того, чтобы проследить за состоянием здоровья посетительницы, передали активный вызов в поликлинику по месту жительства.
Но участковый терапевт, рано утром отправившийся к умирающей, не застал г-жу Юсупову дома. Женщина, которая сутки назад испытывала неимоверные муки из-за приближения коматозного состояния и якобы почечной недостаточности, как ни в чем ни бывало пошла на работу, и даже, по словам коллег, поехала по вызовам оказывать помощь реальным больным.
В больнице № 18 уверены, что странная пациентка намеренно оклеветала их лечебное учреждение в курирующих ведомствах, чтобы привлечь внимание к своей протестной акции.
А уже вечером в понедельник Светлана Юсупова приехала в приемный покой другой больницы — № 13, где настойчивую женщину, вняв ее просьбам, все-таки положили на обследование. И теперь, как рассказывают сотрудники этой клиники, дама, оказавшись на вожделенной больничной койке, отказывается от приема каких-либо препаратов и даже капельницы с глюкозой. Для чего тогда женщине так хотелось попасть в больничные стены? Для того, чтобы спектакль о голодном бунте работников скорой приобрел еще более трагические черты? Ведь теперь сводки о тяжелом состоянии голодающей за судьбы всех медиков страны будут поступать из стационара, что добавит постановке нужный эмоциональный накал. И власти вновь бросятся исполнять желания протестантов, опасаясь, как бы не случилось какой беды.
Хотя, эта голодовка может войти в политехнологические учебники, как самый действенный физиологический протест, не несущий никакого ущерба для организма протестантки. Когда у страдающей в приемном покое больницы № 18 взяли анализы, выяснилось, что у женщины, целый месяц не принимавшей пищи, показатель гемоглобина — 140. Дай Бог каждому такое здоровье!