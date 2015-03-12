В Уфе начинается судебная тяжба о возврате «старых» капремонтных денег

Напомним, с осени прошлого года все средства на реконструкцию общедомового имущества в Башкортостане начали уходить в специально созданный фонд «Региональный оператор», который начал свою деятельность с «чистого листа». Попытки жителей узнать, где находятся накопленные ими с 2006 года деньги, уже предпринимались, но в «ЕРКЦ» сообщили, что не прописан правой механизм возврата этих средств.