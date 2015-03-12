В Уфе начинается судебная тяжба о возврате «старых» капремонтных денег

Posted 12 марта 2015, 01:26
Published 12 марта 2015, 01:26
Modified 10 ноября 2022, 18:44
Updated 10 ноября 2022, 18:44
Как сообщила «МКС» глава домкомов Демского района столицы Башкирии Наталья Караваева, коллективный иск к МУП ЕРКЦ подали собственники многоквартирного дома № 22/1 по улице Левитана. При этом соответчиком выступает Демское УЖХ.
Напомним, с осени прошлого года все средства на реконструкцию общедомового имущества в Башкортостане начали уходить в специально созданный фонд «Региональный оператор», который начал свою деятельность с «чистого листа». Попытки жителей узнать, где находятся накопленные ими с 2006 года деньги, уже предпринимались, но в «ЕРКЦ» сообщили, что не прописан правой механизм возврата этих средств.
По данным Натальи Караваевой, жители «хрущевки», расположенной на улице Левитана, за все годы перечислили на капитальный ремонт 880 тысяч рублей.
- Это первый такой иск, где интересы всех жителей представляет председатель домового комитета, - продолжает общественница.
Дело в том, что председатель совета дома – не юридическое лицо, и по мнению «ЕРКЦ», не может представлять всех жителей без доверенностей. Средняя стоимость доверенности у уфимских нотариусов – около тысячи рублей.
- Получить доверенности сразу со всех жителей нереально, - говорит она. - На это нужно, как минимум, 80 тысяч рублей. Чаще всего собственники идут в суд поодиночке или с соседями. Интересы такого широкого круга лиц может представлять и прокуратура, и госжилнадзор, выступив истцами. Но надзорные структуры отказались защищать интересы жителей этого дома.
Тем не менее, Демский суд пошел навстречу домовому комитету, посчитав, что председатель дома по жилищному законодательству имеет право отстаивать права всех жителей.
«ЕРКЦ» же потребовало предоставить все квитанции об оплате всех жителей дома за все годы, чтобы доказать, что люди действительно платили за капремонт.
- Между тем, «ЕРКЦ» является единоличным обладателем базы данных, из которой можно узнать о точных суммах, выставленных к оплате и фактически оплаченных каждым горожанином, - заявила г-жа Караваева.
Дмитрий КОЛПАКОВ.