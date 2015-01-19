Следователи ищут коммунальщиков, сбросивших на второклассника снежный ком

В следственном комитете Башкирии устанавливают виновных, травмировавших восьмилетнего мальчика во время очистки кровли на Дагестанской улице в уфимском микрорайоне Дема. Ребенок, случайно зашедший за ограждение, где коммунальщики сбрасывали с крыши снег, попал под «снежную лавину» и получил серьезные повреждения. Так, в больнице установили, что у школьника сломаны шестой и седьмой позвонки шеи, сотрясение мозга и ушибы тканей темени.

Напомним, трагедия случилась в Уфе 15 января — родители отправили мальчика выносить мусорное ведро и ребенок, решив сократить путь, оказался в опасной зоне. Он зашел за ленточное ограждение, когда школьника увидел один из рабочих, находившихся на земле. Мужчина крикнул подростку, чтобы он отошел подальше от места, где сбрасывают снег, но было поздно — на ребенка обрушился снежный ком. Сегодня следователи намерены установить коммунальщиков, виновных в нанесении телесных повреждений ребенку и не обеспечивших безопасность местным жителям.