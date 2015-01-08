В Уфе начинается многомиллиардная реконструкция дорожной сети

В 557 млн рублей оценивается контракт на ремонт улиц Луганской, Зорге от улицы 50 лет СССР до улицы Блюхера, Шафиева, ремонт местного проезда от бульвара Ибрагимова до улицы 50 лет Октября, Уфимского шоссе, Южного проезда, улицы 50 лет СССР.
В 870,3 млн рублей оценены работы по реконструкции дорог в Черниковке: улицы Путейской, Комарова, Вологодской, Кольцевой, Конституции, Невского, Инициативной, Мира, Свободы, Новочеркасской, Ульяновых, Калинина и Индустриального шоссе. Работы здесь продлятся вплоть до 2017 года.
С 926,8 млн рублей начнут торговаться за контракт ремонта улиц Адмирала Макарова, Блюхера, Маршала Жукова, Российской, Сипайловской, Трамвайной, включая расположенные здесь улицы частного сектора.
В 495,6 млн рублей мэрия Уфы оценила ремонт дорожной сети в Инорсе и Шакше на улицах Восточной, Гвардейской, Сельской Богородской, Шоссейной, Ферина, Тухвата Янаби, Мушникова, Моторной, включая ремонт покрытия в частном секторе.
709,1 млн рублей выделяется на ремонт улиц Ахметова, бульвара Ибрагимова, Гафури, Зеленой, Маркса, Красина, Ленина, Летчиков, Оренбургской, Свердлова, Степана Халтурина, включая реконструкцию дорог в частных кварталах и трамвайных путей.
С 328,7 млн рублей начнут торговаться за подряд реконструкции улиц Авроры, Воровского, Гоголя, Расулева, Новомостовой, Перовской, Сочинской, 50 лет СССР, проездов от Конгресс-Холла до Набережной и от санатория «Радуга» до санатория «Салют». Здесь также отремонтируют и улицы в частном секторе.
В уфимской мэрии намерены обновить улицы Школьная, Андрея Рублева, Южную, Элеваторную и улицы Авиаторов и Строителей в поселке Аэропорт. На это потратят 118,6 млн рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.