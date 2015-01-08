В Уфе начинается многомиллиардная реконструкция дорожной сети

С 328,7 млн рублей начнут торговаться за подряд реконструкции улиц Авроры, Воровского, Гоголя, Расулева, Новомостовой, Перовской, Сочинской, 50 лет СССР, проездов от Конгресс-Холла до Набережной и от санатория «Радуга» до санатория «Салют». Здесь также отремонтируют и улицы в частном секторе.