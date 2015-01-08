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Цена на мясо может вырасти из-за новых требований Таможенного союза

8 января 2015, 06:58
С января вступил в силу регламент Таможенного союза, запрещающий забивать скот вне специальных забойных пунктов, напоминает Башминсельхоз. В этих же цехах на мясную тушу выдадут ветеринарный сертификат и поставят клеймо-маркировку. Требование распространяется как на частных владельцев скотины, так и на фермы.Туши, не имеющие отметки официальной скотобойни, теперь вне закона и запрещены к продаже.

Не исключено, что мясо может подорожать, если рынок ощутит дефицит легальных поставок. К тому же каждый цех устанавливает свои тарифы на забой, а цена услуги мясника ляжет в конечную стоимость мяса на прилавке.

Сегодня работают 39 скотобоен в 28 районах. Минсельхоз приводит в пример образцовый забойный цех в деревни Комсомол Буздякского района, строительство которого обошлось в 10 млн рублей. За свои услуги пункт забирает шкуру, голову, требуху, а при желании за скотиной вышлют машину, за это придется заплатить 15 рублей за километр пробега.

Регламент вступил в силу в мае прошлого года, но требования по цехам забоя было отсрочено до января 2015-го. Таким образом, считается, что мясопереработчики должны были развернуть сеть цехов до вступления в силу новых правил.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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