Цена на мясо может вырасти из-за новых требований Таможенного союза

С января вступил в силу регламент Таможенного союза, запрещающий забивать скот вне специальных забойных пунктов, напоминает Башминсельхоз. В этих же цехах на мясную тушу выдадут ветеринарный сертификат и поставят клеймо-маркировку. Требование распространяется как на частных владельцев скотины, так и на фермы.Туши, не имеющие отметки официальной скотобойни, теперь вне закона и запрещены к продаже.