Цена на мясо может вырасти из-за новых требований Таможенного союза

Не исключено, что мясо может подорожать, если рынок ощутит дефицит легальных поставок. К тому же каждый цех устанавливает свои тарифы на забой, а цена услуги мясника ляжет в конечную стоимость мяса на прилавке.
Сегодня работают 39 скотобоен в 28 районах. Минсельхоз приводит в пример образцовый забойный цех в деревни Комсомол Буздякского района, строительство которого обошлось в 10 млн рублей. За свои услуги пункт забирает шкуру, голову, требуху, а при желании за скотиной вышлют машину, за это придется заплатить 15 рублей за километр пробега.
Регламент вступил в силу в мае прошлого года, но требования по цехам забоя было отсрочено до января 2015-го. Таким образом, считается, что мясопереработчики должны были развернуть сеть цехов до вступления в силу новых правил.
Дмитрий КОЛПАКОВ.