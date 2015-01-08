Слепым и безруким разрешили управлять машиной

Второй список медицинских показаний вводит некоторые поблажки. Слепым на один глаз можно водить машину с акустической парковочной системой, а гражданам с аномалией рефракции, снижающей остроту зрения ниже разрешенной, при условии «использования водителем медицинских изделий для коррекции зрения». Для водителей с ампутированными конечностями теперь разрешена езда на машинах с автоматической коробкой передач, включая граждан у которых отсутствует две фаланги большого пальца на руке, в прежних ведомственных списках минздрава, они не допускались к вождению.