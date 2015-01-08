Слепым и безруким разрешили управлять машиной

Это обновление списка, введенного еще приказом минздрава СССР № 555 от 1989 года и переиздававшегося в поздних документах минздрава России. Одно из главных нововведений - теперь машиной управлять можно полуслепым и полуглухим, из списка изъяли болезни, с которыми ранее не допускалось управление автомобилем - монохромазия (люди, не различающие цвета) и глаукома, а для вождения мотоцикла не помешает ишемическая болезнь сердца и астма.
Как и прежде, к рулю не допускаются люди с шизофренией и прочими психическими заболеваниями, с невротическими расстройствами, расстройствами личности и поведения в зрелом возрасте, умственной отсталостью, эпилепсией, ахроматопсией, слепотой обоих глаз.
Второй список медицинских показаний вводит некоторые поблажки. Слепым на один глаз можно водить машину с акустической парковочной системой, а гражданам с аномалией рефракции, снижающей остроту зрения ниже разрешенной, при условии «использования водителем медицинских изделий для коррекции зрения». Для водителей с ампутированными конечностями теперь разрешена езда на машинах с автоматической коробкой передач, включая граждан у которых отсутствует две фаланги большого пальца на руке, в прежних ведомственных списках минздрава, они не допускались к вождению.
В основном перечень ограничений остался неизменным, так на водительские права почти всех категорий не смогут сдать граждане ростом ниже 150 см, а водителем грузовика не может стать человек с косоглазием.
Дмитрий КОЛПАКОВ.