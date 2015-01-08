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После развала СССР в Уфе создали 97 промышленных предприятий

8 января 2015, 20:29
В мэрии Уфы подсчитали, сколько было создано предприятий «с нуля» за постсоветские 20 лет - всего 97 компаний. По словам вице-мэра столицы Башкирии Ильдара Хасанова, новые производства так и назвали - «предприятия новой экономики».

- Среди них, такие как «ЕСМ» по производству станков для электрохимической обработки, автокомпонентное производство «Витценман Русия», «Медстальконструкция» - по производству медицинской мебели и изделий и другие.

Как утверждает г-н Хасанов, число новых производителей скоро пополнится комбинатом «Уфамолгорзавод», строительство которого ведется в районе бывшего «Химпрома».

- Этот молзавод будет производить больше, чем снесенный на улице Бабушкина, - сказал чиновник.

По данным уфимских властей, объем инвестиций за 2014 год в городскую экономику составил 104 млрд рублей, это на 2 млрд рублей больше, чем в 2013 году. Объем платных услуг населению, предварительно оценен в 129 млрд рублей, а оборот общественного питания 16,4 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата «работников крупных и средних предприятий» - 34 тысячи рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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