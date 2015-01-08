После развала СССР в Уфе создали 97 промышленных предприятий

По данным уфимских властей, объем инвестиций за 2014 год в городскую экономику составил 104 млрд рублей, это на 2 млрд рублей больше, чем в 2013 году. Объем платных услуг населению, предварительно оценен в 129 млрд рублей, а оборот общественного питания 16,4 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата «работников крупных и средних предприятий» - 34 тысячи рублей.