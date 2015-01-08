После развала СССР в Уфе создали 97 промышленных предприятий

- Среди них, такие как «ЕСМ» по производству станков для электрохимической обработки, автокомпонентное производство «Витценман Русия», «Медстальконструкция» - по производству медицинской мебели и изделий и другие.
Как утверждает г-н Хасанов, число новых производителей скоро пополнится комбинатом «Уфамолгорзавод», строительство которого ведется в районе бывшего «Химпрома».
- Этот молзавод будет производить больше, чем снесенный на улице Бабушкина, - сказал чиновник.
По данным уфимских властей, объем инвестиций за 2014 год в городскую экономику составил 104 млрд рублей, это на 2 млрд рублей больше, чем в 2013 году. Объем платных услуг населению, предварительно оценен в 129 млрд рублей, а оборот общественного питания 16,4 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата «работников крупных и средних предприятий» - 34 тысячи рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.