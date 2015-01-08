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Кабмин РБ продает транспортную фирму, проектный институт и фабрику кожгалантереи

8 января 2015, 20:05
Минземимущество РБ начинает распродавать госактивы, попавшие в план приватизации на 2014-2015 годы. Так, на торги выставляются «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика», где государство имеет 50 процентов активов, 20 процентов акций транспортной компании «Башстройтранс» и стопроцентный госпакет в проектном институте «Башгипроводхоз».

Торги пакетом «Башгипроводхоза» назначены на 20 февраля, торговаться начнут с 71,1 млн рублей. По данным имущественного ведомства, в компании работает 72 человека. В собственности у «Башгипроводхоза» четыре объекта недвижимости площадью в 4,2 квадратных метров: офис на улице Комсомольская, 23/3, гараж, склад и здание охраны на улице Пристанская, 14. Это первая попытка государства избавиться от проектного института. Институт основан в мае 1964 года и, как сообщается на его сайте, весь советский период участвовал в строительстве системы мелиорации сельского хозяйства Башкирии, а также обустраивал системы водопроводов в ряде городов республики.

3 марта минземимущество разыграет на торгах 20-процентный пакет акций «Башстройтранса». Ранее ведомство трижды пыталось продать свою долю, но не нашло желающих. В собственности у «Башстройтранса» 72 объекта недвижимости в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Белорецке. Торговаться начнут с 42 млн рублей, сумма осталась неизменной с предыдущих торгов.

В тот же день министерство выставит на торги стопроцентную госдолю компании «СВАРТЭКС» - уфимскую школу сварщиков с более чем 60-летней историей. Актив оценили в 77,3 млн рублей. Школа владеет производственным зданием в районе перекрестка улиц Клавдии Абрамовой и Лесотехникума в Уфе. В мае 2011 года уже предпринималась попытка приватизировать это предприятие.

Также 3 марта впервые будет предпринята попытка государства выйти из капитала «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика». Торговаться за 50 процентов акций начнут с 18 млн рублей. На фабрике работает 81 человек, в собственности – промплощадка в 2,6 тысяч квадратных метров.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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