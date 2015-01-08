Кабмин РБ продает транспортную фирму, проектный институт и фабрику кожгалантереи

Торги пакетом «Башгипроводхоза» назначены на 20 февраля, торговаться начнут с 71,1 млн рублей. По данным имущественного ведомства, в компании работает 72 человека. В собственности у «Башгипроводхоза» четыре объекта недвижимости площадью в 4,2 квадратных метров: офис на улице Комсомольская, 23/3, гараж, склад и здание охраны на улице Пристанская, 14. Это первая попытка государства избавиться от проектного института. Институт основан в мае 1964 года и, как сообщается на его сайте, весь советский период участвовал в строительстве системы мелиорации сельского хозяйства Башкирии, а также обустраивал системы водопроводов в ряде городов республики.
3 марта минземимущество разыграет на торгах 20-процентный пакет акций «Башстройтранса». Ранее ведомство трижды пыталось продать свою долю, но не нашло желающих. В собственности у «Башстройтранса» 72 объекта недвижимости в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Белорецке. Торговаться начнут с 42 млн рублей, сумма осталась неизменной с предыдущих торгов.
В тот же день министерство выставит на торги стопроцентную госдолю компании «СВАРТЭКС» - уфимскую школу сварщиков с более чем 60-летней историей. Актив оценили в 77,3 млн рублей. Школа владеет производственным зданием в районе перекрестка улиц Клавдии Абрамовой и Лесотехникума в Уфе. В мае 2011 года уже предпринималась попытка приватизировать это предприятие.
Также 3 марта впервые будет предпринята попытка государства выйти из капитала «Нефтекамская кожгалантерейная фабрика». Торговаться за 50 процентов акций начнут с 18 млн рублей. На фабрике работает 81 человек, в собственности – промплощадка в 2,6 тысяч квадратных метров.
Дмитрий КОЛПАКОВ.