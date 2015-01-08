Кабмин РБ продает транспортную фирму, проектный институт и фабрику кожгалантереи

Торги пакетом «Башгипроводхоза» назначены на 20 февраля, торговаться начнут с 71,1 млн рублей. По данным имущественного ведомства, в компании работает 72 человека. В собственности у «Башгипроводхоза» четыре объекта недвижимости площадью в 4,2 квадратных метров: офис на улице Комсомольская, 23/3, гараж, склад и здание охраны на улице Пристанская, 14. Это первая попытка государства избавиться от проектного института. Институт основан в мае 1964 года и, как сообщается на его сайте, весь советский период участвовал в строительстве системы мелиорации сельского хозяйства Башкирии, а также обустраивал системы водопроводов в ряде городов республики.