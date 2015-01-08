Израильские программисты разработают программу безопасности электросетей Уфы

- «Сименс» готов передать на локализацию часть оборудования, в частности ячеек, это уже с ними обговорено, но пока договоренности на бумагу не положили, - говорит топ-менеджер БЭСКа. – Понятно, что мы стартуем с отверточной сборки, но в течение пяти лет мы должны перейти к не менее 50-процентной локализации.