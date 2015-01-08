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Израильские программисты разработают программу безопасности электросетей Уфы

8 января 2015, 20:18
Проект электросетевой компании (БЭСК) по модернизации энергоинфраструктуры Уфы «Умные сети» подорожал с запланированных 3,5 до 4,5 млрд рублей. Сказалась разница валютных курсов. По словам директора компании Андрея Макарова, сегодня ведутся переговоры с участниками проекта – иностранными производителями оборудования для производства электротехники в Уфе.

- Мы договариваемся с компаниями, производящими нужное нам оборудование, такими как «Сименс», «Шнайдер Электрик», «AББ» и другими, - объяснил он.

Г-н Макаров заявил, что «это 7-9 компаний», которым уже разослано предложение развернуть свое производство в столице Башкортостана.

- «Сименс» готов передать на локализацию часть оборудования, в частности ячеек, это уже с ними обговорено, но пока договоренности на бумагу не положили, - говорит топ-менеджер БЭСКа. – Понятно, что мы стартуем с отверточной сборки, но в течение пяти лет мы должны перейти к не менее 50-процентной локализации.

По его прогнозам, соглашение с «Сименс» должно быть подписано в январе. Для этого у БЭСКа есть собственные производственные площади.

- Это не такие крупные производства, больше поточные, - говорит он. - Для старта потребуется две-три тысячи квадратных метров, а дальше посмотрим. Это позволит нам удешевить проект «Умных сетей», создать новые рабочие места, и двигаться с этим проектом на всю республику, например, уже готовятся расчеты по Кумертау.

По словам главы компании, «есть отечественные производители, но они не всегда качественные и не всегда добросовестные партнеры».

Между тем, консультант «Умных сетей» - фирма «Израиль Электрик» останется в проекте, и будет работать над кибербезопасностью энергоинфраструктуры Уфы.

Также сетевой проект подорожал из-за отпускных цен на медь.

- Кабельная продукция – российская, но производители меди и алюминия привязывает свои цены к ценам Лондонской биржи, и уже произошло подорожание кабельной продукции, - пояснил г-н Макаров.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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