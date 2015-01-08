Флагман и пробоины. «Салават Юлаев» проиграл второй раз подряд в 2015

Зрителей на эту игру пришло не так уж мало. Пустых мест было полно. Но цифра проданных кресел стремилось к семи тысячам. Хоть что-то. Хотя, чего я тут оптимиста пытаюсь изобразить? 6720 согласно протоколу.
«Барыс» в этом сезоне плывет примерно так же красиво, как и наши няшки. На три очка отставали перед этой игрой. Андрей Назаров сильный тренер? Не в этой регулярке точно. Сильный у нас в «Сибири», которая Астану с Уфой обогнала с ветерком и уже по потерянным очкам выше чемпионской Магнитки.
Хотя, опять же, если искать что хорошее, в плей-офф видно будет - у кого трава зеленее и жена пышнее. Надеюсь, обе команды туда попадут. Одна из этих двух точно должна. Будем верить.
В воротах «Салаватушеньки» - Владимир Сохатский. Эксперимент с Лиландом Ирвингом, у которого до сих пор шлем от другой команды остался, подошел к концу.
Первый период проходит в катаниях. Беготни много, как и обычно в КХЛ. С реализацией все так же хорошо, как у вроде не бездельников, которые и могли бы жить в одной замечательной песне. По два удаления у команд. И ноль реализаций. Полное преимущество обороны над атакой.
Во втором периоде удаления продолжаются. После отсидки «юлаевца» Артура Кулды две минуты получает Федор Полищук. И в большинстве забрасывает Дмитрий Семин, который в последнее время прибавляет в мастерстве поражения чужих ворот. Пока всего четвертый гол в нынешней регулярке, но курочка, как известно, по зернышку клюет. Главное, что голы пошли – остальное прилипнет.
Радость лидерства в счете была короткой – 52 секунды игрового времени. Игроку «Барыса» удался шикарнейший бросок в одно касание после передачи Николая Антропова из-за ворот. Роман Старченко – 1:1. Можно ли винить Сохатского в этой шайбе? Вроде, движение локтем было, пытался спасти, но не сумел.
Еще через минуту и 33 секунды удаляется Кирилл Кольцов. Ребята Андрея Назарова могли выйти вперед, но за Уфу одна за другой сыграли перекладина и штанга.
Две минуты, полученные астанинцем Брэндоном Боченски, «юлаевцам» не помогли. А в третьем периоде, после удаления «юлаевца» Антти Пильстрема, сработало заморское сочетание гостей. Легко забросили. Дастин Бойд получил шайбу из-за ворот от Брэндона Боченски и тут же нашел на пустом углу Найджела Доуса, который с острого угла по пустым воротам не промахнулся, 1:2.
Второе удаление Боченски. Нет реализации. А потом два наших удаления! И это тогда, когда нужно отыгрываться! Денис Бодров клюшкой неаккуратно махнул, по лицу попал сопернику. Иван Вишневский соперника срубил при игре Уфы вчетвером в неопасной ситуации, ближе к закруглению. Вы за кого вообще играете, господа?!
Да, «Барыс» не реализовал пять на три и пять на четыре, но все равно выиграл. «Юлавецы» играли в конце без вратаря, и дальний выброс превратился в гол, 1:3. Автор шайбы – Кевин Даллмэн.
Опытный морской волк Владимир Юрзинов-младший после игры рассказал, как ему тяжело управлять посудиной:
- Мы столкнулись с определенной проблемой. У нас и так короткая скамейка, а кроме того, мы потеряли ряд ведущих игроков: Кайгородов, Зубарев, Дубровский, Степанов. Коваль еще вылетел до конца сезона. Учитывая это, мы дали определенные роли другим игрокам. Но пока эту роль не все вытаскивают, к сожалению. Еще вызвали из «Тороса» Анкудинова. Одного гола недостаточно, чтобы выиграть матч. А игра получилась обоюдоострая, у «Барыса» было больше опасных моментов…
В такой ситуации главный тренер должен действительно искать новых лидеров, делать нестандартные ходы – все равно ведь поражения идут. А у нас Александр Панков, который в сборную России вызывался, играет меньше всех в команде. И как он вернется но роль снайпера, интересно? Со скамейки забросит?
Итак, пока нет побед в 2015 году. Теперь в регулярке потеряно больше половины очков. Далее два домашних дерби против Магнитки и «Ак Барса», 10 и 12 ноября. Кто хочет насладиться всей глубиной радости, девочки?
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru