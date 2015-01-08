Флагман и пробоины. «Салават Юлаев» проиграл второй раз подряд в 2015

- Мы столкнулись с определенной проблемой. У нас и так короткая скамейка, а кроме того, мы потеряли ряд ведущих игроков: Кайгородов, Зубарев, Дубровский, Степанов. Коваль еще вылетел до конца сезона. Учитывая это, мы дали определенные роли другим игрокам. Но пока эту роль не все вытаскивают, к сожалению. Еще вызвали из «Тороса» Анкудинова. Одного гола недостаточно, чтобы выиграть матч. А игра получилась обоюдоострая, у «Барыса» было больше опасных моментов…