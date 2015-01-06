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На восстановление сети ПТУ Башкирии выделят 45 млн рублей

6 января 2015, 22:25
Федеральная казна выделит республике 45,2 млн рублей на развитие профессионального образования. Деньги пойдут на «укрепление материально-технической базы» училищ, колледжей и техникумов.

Республика стала одним из 45 регионов, между которыми разделят 1 млрд рублей, выделяемых на модернизацию региональных систем профессионального образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Для этого Башкирии пришлось пройти через конкурсный отбор. Обязательное условие - софинансирование системы профобразования будущими работодателями, «заказывающими» себе специалистов.

Для сравнения, Челябинская область получит – 41,9 млн рублей, Татария - 28,5 млн рублей, Прикамье – 38,6 млн рублей, Свердловская область – 32 млн рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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