На восстановление сети ПТУ Башкирии выделят 45 млн рублей

Республика стала одним из 45 регионов, между которыми разделят 1 млрд рублей, выделяемых на модернизацию региональных систем профессионального образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Для этого Башкирии пришлось пройти через конкурсный отбор. Обязательное условие - софинансирование системы профобразования будущими работодателями, «заказывающими» себе специалистов.