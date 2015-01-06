На восстановление сети ПТУ Башкирии выделят 45 млн рублей

Республика стала одним из 45 регионов, между которыми разделят 1 млрд рублей, выделяемых на модернизацию региональных систем профессионального образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Для этого Башкирии пришлось пройти через конкурсный отбор. Обязательное условие - софинансирование системы профобразования будущими работодателями, «заказывающими» себе специалистов.
Для сравнения, Челябинская область получит – 41,9 млн рублей, Татария - 28,5 млн рублей, Прикамье – 38,6 млн рублей, Свердловская область – 32 млн рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.