Алексей Изотов: «Местные власти должны быть вовлечены в систему капремонта»

- Когда создавался «Региональный оператор», все муниципалитеты предупреждали, что создание единого оператора в Уфе принесет огромные проблемы, тем не менее, была принята централизованная система, - говорит г-н Изотов. – И первый же месяц работы показал ее несостоятельность: сбор платежей по республике составил 25 процентов.
По словам сити-менеджера второго по величине промышленного города Башкирии, на одном из последних совещаний у главы республики Рустэма Хамитова, рассматривался вопрос децентрализации регоператора и открытия в крупных городах его филиалов.
- Сейчас такая документация готовится министерством ЖКХ, и я надеюсь, что мы эту систему сломаем.
Алексей Изотов рассказал, что появление регоператора сопровождается массой проблем для горожан: присылаются двойные квитанции на уплату взносов, либо вообще нет рассылки, либо «выставляются непонятные цифры», а на телефон контакт-центра фонда не дозвониться.
- Люди думают, что это какая-то афера, они не знают что регоператор – государственная структура, - объясняет г-н Изотов. – Из-за того что не дозвониться регоператору, мы сами были вынуждены открыть горячую линию и разъяснять людям суть преобразований. Местные органы власти обязательно должны быть вовлечены в систему. Нельзя управлять капитальным ремонтом из Уфы, составлять проектно-сметную документацию, решать какие дома войдут, а какие нет.
Сити-менеджер Стерлитамака посетовал, что до появления регоператора по муниципальным программам дома ремонтировались сразу по всем направлениям от коммуникаций до фасада, а «из дома делали конфетку», теперь же выбирается только один вид ремонта.
- Мы подняли вопрос, чтобы одновременно проводилось хотя бы два-три вида ремонта в доме, - говорит мэр Стерлитамака.
Кстати, глава Башкирии Рустэм Хамитов признался в эфире телеканала БСТ, что «спорил и в Москве, и на совещаниях, выступал, говорил, что рано государству уходить из сферы жилищно-коммунального хозяйства», но, тем не менее «государство – федеральная власть – выходит из истории с ремонтом жилых домов».
Дмитрий КОЛПАКОВ.