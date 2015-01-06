mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Алексей Изотов: «Местные власти должны быть вовлечены в систему капремонта»

6 января 2015, 22:16
Мэр Стерлитамака Алексей Изотов считает ошибкой исключение муниципальных властей от системы капитального ремонта многоквартирных домов. Напомним, в прошлом году изменилось российское законодательство и теперь жители многоэтажек сами собирают средства на капитальный ремонт зданий, в которых они проживают, а все деньги размещаются в фонде «Региональный оператор РБ».

- Когда создавался «Региональный оператор», все муниципалитеты предупреждали, что создание единого оператора в Уфе принесет огромные проблемы, тем не менее, была принята централизованная система, - говорит г-н Изотов. – И первый же месяц работы показал ее несостоятельность: сбор платежей по республике составил 25 процентов.

По словам сити-менеджера второго по величине промышленного города Башкирии, на одном из последних совещаний у главы республики Рустэма Хамитова, рассматривался вопрос децентрализации регоператора и открытия в крупных городах его филиалов.

- Сейчас такая документация готовится министерством ЖКХ, и я надеюсь, что мы эту систему сломаем.

Алексей Изотов рассказал, что появление регоператора сопровождается массой проблем для горожан: присылаются двойные квитанции на уплату взносов, либо вообще нет рассылки, либо «выставляются непонятные цифры», а на телефон контакт-центра фонда не дозвониться.

- Люди думают, что это какая-то афера, они не знают что регоператор – государственная структура, - объясняет г-н Изотов. – Из-за того что не дозвониться регоператору, мы сами были вынуждены открыть горячую линию и разъяснять людям суть преобразований. Местные органы власти обязательно должны быть вовлечены в систему. Нельзя управлять капитальным ремонтом из Уфы, составлять проектно-сметную документацию, решать какие дома войдут, а какие нет.

Сити-менеджер Стерлитамака посетовал, что до появления регоператора по муниципальным программам дома ремонтировались сразу по всем направлениям от коммуникаций до фасада, а «из дома делали конфетку», теперь же выбирается только один вид ремонта.

- Мы подняли вопрос, чтобы одновременно проводилось хотя бы два-три вида ремонта в доме, - говорит мэр Стерлитамака.

Кстати, глава Башкирии Рустэм Хамитов признался в эфире телеканала БСТ, что «спорил и в Москве, и на совещаниях, выступал, говорил, что рано государству уходить из сферы жилищно-коммунального хозяйства», но, тем не менее «государство – федеральная власть – выходит из истории с ремонтом жилых домов».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48