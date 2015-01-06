Алексей Изотов: «Местные власти должны быть вовлечены в систему капремонта»

- Люди думают, что это какая-то афера, они не знают что регоператор – государственная структура, - объясняет г-н Изотов. – Из-за того что не дозвониться регоператору, мы сами были вынуждены открыть горячую линию и разъяснять людям суть преобразований. Местные органы власти обязательно должны быть вовлечены в систему. Нельзя управлять капитальным ремонтом из Уфы, составлять проектно-сметную документацию, решать какие дома войдут, а какие нет.