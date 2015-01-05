Стерлитамакский мехзавод не удалось спасти от приватизации

Завод был основан в декабре 1943 года, как производство по ремонту моторов и запасных частей к тракторам и комбайнам. А приспособления для пасек начал производить в середине 50-х годов, уже в 1960 году получил нынешнее название. В 2012 году один из административно-бытовых корпусов «пчелиного» завода был перестроен в девятиэтажный 48-квартирный дом компанией «Стройинвест». Мэр Стерлитамака Алексей Изотов рассказал «МКС», что перестроенный корпус завода пчелинвентаря - первый опыт перепрофилирования промпредприятий под жилье в городе.