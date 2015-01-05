Стерлитамакский мехзавод не удалось спасти от приватизации

Напомним, осенью прошлого года против продажи активов выступили депутаты Госсобрания РБ во главе с руководителем госкомпании «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» Амиром Ишемгуловым. Инициативная группа производителей меда заявила о необходимости возврата предприятия в собственность Башкирии и сохранения профильного производства и расширения ассортимента пчеловодных товаров. По словам г-на Ишемгулова, предприятие работает с прибылью: в 2013 году доходы завода составили 4,4 млн рублей, в этом - 1,9 млн рублей.
Депутаты полагают, что завод продается под снос: этот участок земли на берегу реки Ашкадар в центре города привлекателен для застройки, и якобы, даже известно имя застройщика. Говорили, что как только новый собственник вступит в права, изготовление инвентаря для пасечников будет свернуто.
Ранее директор завода Александр Романенко рассказал «МКС», что персонал предприятия пребывает в депрессивном настроении из-за неопределенного будущего.
Торговаться за завод начнут с 43,6 млн рублей, минимальная цена – 21,8 млн рублей. Завод состоит из цеха № 1 с заводоуправлением, склада, литейного цеха, котельной, гардеробной, подстанции и гаража общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров и участка земли в 20,7 тысяч квадратный метров на улице Халтурина, 192. Предприятие, как сообщает мэрия, обременений не имеет.
Завод был основан в декабре 1943 года, как производство по ремонту моторов и запасных частей к тракторам и комбайнам. А приспособления для пасек начал производить в середине 50-х годов, уже в 1960 году получил нынешнее название. В 2012 году один из административно-бытовых корпусов «пчелиного» завода был перестроен в девятиэтажный 48-квартирный дом компанией «Стройинвест». Мэр Стерлитамака Алексей Изотов рассказал «МКС», что перестроенный корпус завода пчелинвентаря - первый опыт перепрофилирования промпредприятий под жилье в городе.
Дмитрий КОЛПАКОВ.