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Стерлитамакский мехзавод не удалось спасти от приватизации

5 января 2015, 19:25
Мэрия Стерлитамака решилась на продажу Стерлитамакского механического завода пчеловодного инвентаря. На 18 февраля власти города запланировали аукцион по реализации стопроцентного пакета акций завода. Предыдущие торги, запланированные на 25 ноября, были отменены.

Напомним, осенью прошлого года против продажи активов выступили депутаты Госсобрания РБ во главе с руководителем госкомпании «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» Амиром Ишемгуловым. Инициативная группа производителей меда заявила о необходимости возврата предприятия в собственность Башкирии и сохранения профильного производства и расширения ассортимента пчеловодных товаров. По словам г-на Ишемгулова, предприятие работает с прибылью: в 2013 году доходы завода составили 4,4 млн рублей, в этом - 1,9 млн рублей.

Депутаты полагают, что завод продается под снос: этот участок земли на берегу реки Ашкадар в центре города привлекателен для застройки, и якобы, даже известно имя застройщика. Говорили, что как только новый собственник вступит в права, изготовление инвентаря для пасечников будет свернуто.

Ранее директор завода Александр Романенко рассказал «МКС», что персонал предприятия пребывает в депрессивном настроении из-за неопределенного будущего.

Торговаться за завод начнут с 43,6 млн рублей, минимальная цена – 21,8 млн рублей. Завод состоит из цеха № 1 с заводоуправлением, склада, литейного цеха, котельной, гардеробной, подстанции и гаража общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров и участка земли в 20,7 тысяч квадратный метров на улице Халтурина, 192. Предприятие, как сообщает мэрия, обременений не имеет.

Завод был основан в декабре 1943 года, как производство по ремонту моторов и запасных частей к тракторам и комбайнам. А приспособления для пасек начал производить в середине 50-х годов, уже в 1960 году получил нынешнее название. В 2012 году один из административно-бытовых корпусов «пчелиного» завода был перестроен в девятиэтажный 48-квартирный дом компанией «Стройинвест». Мэр Стерлитамака Алексей Изотов рассказал «МКС», что перестроенный корпус завода пчелинвентаря - первый опыт перепрофилирования промпредприятий под жилье в городе.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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