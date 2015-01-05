Кому и Новоцузнецк Женева. «Салават Юлаев» был опозорен «Металлургом»

Этот матч мог стать противостоянием уфимских вратарей, успешно игравших за «Торос». Рафаэля Хакимова тренеры «Металлурга» в ворота поставили. А вот Владимир Юрзинов-младший решил дать сыграть Лиланду Ирвингу. Почему – сложно сказать. Финал Кубка Шпенглера этот вратарь провел так себе.
Уфа полетела в турне без Андрея Зубарева и Алексея Кайгородова. Это, конечно, потери немалые. Но, с другой стороны – ничего особо критичного. Состав у нас с одной явной звездой – с Кириллом Кольцовым. Но и без него сыграли хорошо на все том же Кубке Шпенглера.
Новокузнецку, вон, даже о почти звездах мечтать нечего. Молодежь да старательные мужики. При хорошем подходе можно брать тепленькими. Только где он – этот хороший подход?
Долгой раскачки в этом матче не было, ведь играл Кирилл Кольцов. Без него команда неплохо себя показала на Кубке Шпенглера – и парень сразу решил показать всем, что с ним бы было куда лучше. Точная передача на Дмитрия Макарова – тот бросил, а Дмитрий Семин добил. Шайба не хотела влетать в ворота Рафаэля Хакимова, поэтому она туда нехотя закатилась, 0:1.
Далее можно было увеличивать отрыв. Но Кузня выстояла в меньшинстве три на пять. Затем хозяева могли сами отличиться в большинстве пять на четыре. Тут уже «юлаевский» оборонительный механизм не дал сбоя.
Новокузнецк все-таки забросил. Непонятно – что там точно было. На 14-й минуте встречи шайбу на пятак в борьбу закинули и она попала в ворота. Сложно сказать – от защитника зеленых или форвард «Металлурга» там хорошо сыграл. Скорее всего – он падавшего «юлаевца», ведь автором шайбы записали автора наброса Марка Скутара, 1:1.
Парни Юрзинова-младшего после Шпенглера проигрывать отказывались. На 17-й минуте Теему Хартикайнен обкатил защитника Кузни как ребенка и точно бросил в дальний угол с близкого расстояния, 1:2.
Еще до перерыва Александр Кутузов сделал счет 1:3. Мощный Бросок от синей. Тут уже можно было попенять Хакимову. Не спас, хотя видел. В итоге Рафаэля тут же поменяли на Сергея Кареева.
Двадцатилетнему сменщику тоже забросили, но уже во втором периоде. Антон Слпеышев получил передачу от Теему Хартикайнена и четко бросил. Молодой вратарь Новокузнецка рановато сжался – вот шайба верхом и влетела, 1:4.
Начало второго периода – а с исходом игры все понятно. Или Кузня не сдается?
Уже на 24-й минуте матча разрыв в счете сократился, 2:4. «Металлурги» вышли два в одного – последовала прогнозируемая передача. Лиланд Ирвинг не справился с простым броском Михаила Плотникова – просто не успел переместиться. Да уж, канадский наш вратарь явно не волшебник. Он много чего может и умеет, но хотелось бы куда большей надежности. Такой надежности, которая близка к непробиваемости.
В третьем периоде хозяева показали класс. Обрезка зеленых в своей зоне – точный бросок Ильи Мусина в ближний угол, Ирвинг опять не справился. Кузня вернулась в игру, 3:4, и тут же получила большинство. Реализовать удаление Алексея Глухова у хозяев не получилось.
Далее сполоховали при своем пять на четыре гости. В этой игре «юлаевцы» были способны забрасывать только в равных составах.
Главный момент матча – второй раз в третьем периоде сел на скамейку штрфников Глухов. На этот раз на четыре минуты – у игрока Кузни пошла кровь. Я думал, что антигерой из числа «юлаевцев» - Александр Мерескин, который во втором периоде два раза по две сидел. Оказалось, не он. И даже не Глухов.
Это большинство хозяевам помог реализовать Ирвинг. Уехал за ворота, где его передачу заблокировали. Случился рикошет, шайба мимо защитника сборной России и «Салавата Юлаева» Александра Кутузова вылетела на пятак. Бросок без помех с ближнего расстояния Райана Стоа – 4:4.
Я думал, будет овертайм. Ага. «Салават Юлаева» пропустил, играя в большинстве! Глухов проиграл вбрасывание, контратака и точнейший бросок Александра Романова в девятку. Эх, Леха-Леха. Эх, Лила-Лила…
«Юлаевцы» в оставшиеся три минут и 45 секунд сравнять не смогли. 5:4, триумф Кузни. Да, она не сдается.
Следующая игра – седьмого ноября против «Барыса» в Уфе. Любите свою зеленую команду даже такой.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта metallurg-nk.ru