Кому и Новоцузнецк Женева. «Салават Юлаев» был опозорен «Металлургом»

Новый хоккейный год начался для игроков «Салавата Юлаева» с перелета в дальний Новокузнецк ради битвы с «Металлургом». Не лучшее начало, но руководство само выбрало еще перед сезоном 2009-2010 дивизион с командами Сибири и Дальнего Востока. Тогда, напомню, нам сообщили, что клуб не хочет убиваться в сложной группе с Магниткой и «Ак Барсом». К чему это привело – мы знаем. Посещаемость в итоге упала. Зритель в Уфе не ходит на игры с Кузней, «Амуром», «Адмиралом», «Сибирью», даже назаровский «Барыс» не жалует – только «Авангард». За что боролись, об то и споткнулись…