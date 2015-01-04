Между старым и новым Бельскими мостами построят новую переправу

29 января управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии столицы Башкирии отберет проектанта для реконструкции старого Бельского моста, возведенного еще в 1956 году на въезде в Уфу. За более чем полвека в конструкциях появились опасные деформации.Так, например, в 1972 году саратовские инженеры обнаружили первые трещины величиной в 4 мм, а между третьей и четвертыми балками проломилась дорожная плита. В 1984 году состояние моста признали неудовлетворительным, а трещины продолжили рост. В 1991 году уже были проломлены две плиты, а эксперты настоятельно рекомендовали заменить плиты на всем протяжении перехода. Вывод специалистов – мост нужно срочно закрыть, он в предаварийном состоянии.