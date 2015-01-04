Между старым и новым Бельскими мостами построят новую переправу

В 1992 году эксперты обнаружили уже вертикальные трещины, они появились из-за «силового воздействия от эксплуатационных нагрузок». При последнем осмотре был обнаружен «вывал бетона подводной части» ряда опор.
Инженеры компании «Т.К.М.» дали заключение о необходимости ремонта опор моста. Также ограда моста не соответствует нормам безопасности, так как ее высота не достигает 75 см.
- За время эксплуатации мост был неоднократно обследован. Начиная с пуска моста в эксплуатацию устанавливались различные дефекты в опорах, пролетных строениях, мостовом полотне. По результатам обследований в различные годы отмечается развитие ряда дефектов. Состояние моста неоднократно оценивалось как неудовлетворительное, - пишут эксперты в своем заключении.
Пакет проектной документации оценен мэрией в 159,5 млн рублей.
Как сообщается в техзадании на проектирование, между старым и новым Бельским мостами перекинут еще одну переправу. Вторым этапом работ станет ремонт старого моста.
Как пояснили «МКС» в управлении, после окончания строительства «новый» Бельский мост 1984 года постройки возьмет на себя все движение из аэропорта в город. Третий новый мост и старый отремонтированный – движение в обратную сторону. Будущее ажурной арки на старом мосту, ставшей одним из городских символов, решат проектанты.
По оценкам экспертов, строительство третьего моста и ремонт старого Бельского обойдутся в 5,5 млрд рублей.
Между тем, 29 января мэрия Уфы отберет проектанта для разработки нового моста в створе Интернациональной улицы в Черниковке. Торговаться за контракт начнут с 215,9 млн рублей. Будущий мостовый переход соединит северную часть столицы Башкортостана с Затоном и трассой М7. Заказчик потребует от будущего проектировщика три варианта моста и три варианта дорожной развязки на стрелке улиц Комарова и Интернациональной, там, где сейчас находятся остатки деревни Дежнево.
Смычка Интернациональной улицы с М7 составит 7 км, из которых на мост придется 1,2 км. Проектанты должны будут еще разработать левобережный подход к мосту.
В ближайшие 10 лет в Уфе возведут четыре моста – новый Затонский, мост на выходе из автодорожного тоннеля по парком Лесоводов в Уфе, мост, соединяющий Инорс и Сипайлово, и переправу из Черниковки в Затон.
Дмитрий КОЛПАКОВ.