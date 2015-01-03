Руководителям госпредприятий установили зарплатный «потолок»

Одним из первых документов, подписанных премьер-министром Дмитрием Медведевым в 2015 году, стало положение, урезающее оплату труда директоров ФГУПов. Документ оговаривает, что зарплата топ-менеджера госпредпрития теперь не может восьмикратно превышать среднюю зарплату работников, причем без учета жалования самого директора, его замов и главбуха.