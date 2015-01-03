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«МТС» поглотил уфимский «Смартс»

3 января 2015, 19:13
«МТС» завершил поглощение ряда поволжских активов группы компаний «Смартс», в том числе мобильного оператора «Смартс-Уфа». Стоимость сделки составила 3,13 млрд рублей с учетом долгов, проданных региональных активов группы. В заявлении «МТС» говорится, что «сделка позволит МТС укрепить лидерство на рынке Республики Башкортостан».

«Смартс» работает в диапазоне 1800 МГц, эту частоту «МТС» планирует использовать для развертывания LTE. О том, как будет протекать переходный период для абонентов «Смартс», в пресс-службе «МТС» пообещали сообщить «МКС» только после новогодних каникул. Однако уже очевидно, что сам бренд «Смартс» сохранен не будет, также, как и «Башселл», выкупленный «МТСом» у «Башнефти» в 2007 году.

Непонятно, как на фоне сделки по приобретению «Смартс-Уфа» будет проходить судебная тяжба между оператором и «Торгово-сервисным комплексом «Красинский»». По данным «Коммерсанта», в конце декабря прошлого года «Красинский» направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании «Смартс-Уфа» банкротом за накопившийся долг по размещению на своей территории базовой станции.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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