«МТС» поглотил уфимский «Смартс»

«Смартс» работает в диапазоне 1800 МГц, эту частоту «МТС» планирует использовать для развертывания LTE. О том, как будет протекать переходный период для абонентов «Смартс», в пресс-службе «МТС» пообещали сообщить «МКС» только после новогодних каникул. Однако уже очевидно, что сам бренд «Смартс» сохранен не будет, также, как и «Башселл», выкупленный «МТСом» у «Башнефти» в 2007 году.
Непонятно, как на фоне сделки по приобретению «Смартс-Уфа» будет проходить судебная тяжба между оператором и «Торгово-сервисным комплексом «Красинский»». По данным «Коммерсанта», в конце декабря прошлого года «Красинский» направил в арбитражный суд Башкирии заявление о признании «Смартс-Уфа» банкротом за накопившийся долг по размещению на своей территории базовой станции.
Дмитрий КОЛПАКОВ.