«МТС» поглотил уфимский «Смартс»

«Смартс» работает в диапазоне 1800 МГц, эту частоту «МТС» планирует использовать для развертывания LTE. О том, как будет протекать переходный период для абонентов «Смартс», в пресс-службе «МТС» пообещали сообщить «МКС» только после новогодних каникул. Однако уже очевидно, что сам бренд «Смартс» сохранен не будет, также, как и «Башселл», выкупленный «МТСом» у «Башнефти» в 2007 году.