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Гражданин, осужденный за бандитизм, озаботился экологией Салавата

3 января 2015, 18:56
Андрей Мамаев, отбывающий наказание в колонии строгого режима №4, что находится близ Салавата, буквально завалил надзорные инстанции жалобами, в которых просит разобраться, почему его тюрьма находится в опасной черте санитарно-защитной зоны главного промышленного предприятия этого города.

Осужденный за бандитизм гражданин уверен, что ухудшение его здоровья напрямую связано с химическими выбросами в атмосферу предприятия ОАО «Газпром Нефтехим Салават». Неугомонный зек просит назначить медико-биологическую экспертизу и установить причинно-следственную связь между ухудшением его здоровья и воздействием вредных химических веществ, выделяемых градообразующим предприятием города.

- Известны слова: «Солнечная Башкирия», но солнце здесь нас не радует, - говорит Андрей Мамаев. - Не жизнь, а смерть и трагедии приносит сюда солнце, ибо под воздействием солнечных лучей в воздухе, перенасыщенном промышленными отходами, происходят фотохимические процессы, усугубляющие и без того неважную экологическую обстановку. Наша колония находится в санитарно-защитной зоне объекта по классификации, относящейся к первой категории опасности.

Однако медики сделали свои выводы и заявили, что состояние заключенных удовлетворительное, так как выбросы ПДК в пределах нормы.

- Что это за ПДК такое, когда дышать невозможно? – возмущается г-н Мамаев. – Я считаю, что предприятие нарушает природоохранное законодательство. От такого фундаментального нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, страдают не только осужденные, но и сотрудники колонии.

Осужденный полагает, что кроме наказания суда несет и «экологическое наказание».

- Каждый день и сердце болит и аритмия, - продолжает г-н Мамаев. - Что мне делать? Я нахожусь гораздо ближе к эпицентру «мертвой зоны», чем жители Салавата, так как живу и работаю в трехкилометровом радиусе поражения различными опасными химическими веществами.

Кстати, по данным ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения имени Семашко показатели заболеваемости населения в Салавате и Стерлитамаке превосходят наивысшие показатели по стране.

- Я прекрасно понимаю и осознаю значимость этого предприятия, стратегически важного для экономики нашей страны, - говорит Андрей Мамаев. - Но я никак не могу понять, почему меня губят химическим путем. Я не давал письменного согласия на проведение надо мной опытов и экспериментов.

Можно, конечно, удивляться или надсмехаться над настырным заключенным салаватской колонии. Но фактом остается то, что тюрьма, в которой он отбывает наказание, расположена в самом эпицентре производственных объектов ОАО «Газпром Нефтехим Салават» - бывшего флагмана башкирской нефтехимии на юге нашей республики, который сейчас принадлежит «Газпрому». И заключенные и государственные служащие, их охраняющие, вправе задать вопрос: почему они ежедневно находятся в неблагоприятной зоне?

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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