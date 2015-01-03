Гражданин, осужденный за бандитизм, озаботился экологией Салавата

Можно, конечно, удивляться или надсмехаться над настырным заключенным салаватской колонии. Но фактом остается то, что тюрьма, в которой он отбывает наказание, расположена в самом эпицентре производственных объектов ОАО «Газпром Нефтехим Салават» - бывшего флагмана башкирской нефтехимии на юге нашей республики, который сейчас принадлежит «Газпрому». И заключенные и государственные служащие, их охраняющие, вправе задать вопрос: почему они ежедневно находятся в неблагоприятной зоне?