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Рустэм Хамитов: «Кадровые решения по ответственным должностям принимаю лично»

30 декабря 2014, 17:49
На встрече с ведущими журналистами Башкирии, которая состоялась под занавес уходящего года – 30 декабря, глава республики Рустэм Хамитов рассказал, что лично принимает решения о кадровых назначениях и встречается с кандидатами на высокие должности, чтобы «заглянуть им в глаза».

Напомним, после того, как г-н Хамитов стал всенародно избранным руководителем региона, набрав на состоявшихся в сентябре губернаторских выборах более 80 процентов голосов избирателей, он, как этого требует закон, заново сформировал свою команду. Большая часть чиновников правительства и аппарата главы РБ остались на своих местах, но появились и новые лица.

Удивительно, но записные аналитики, гадавшие о том, кто займет то или иное кресло, каждый раз попадали пальцем в небо, когда становилось известно об очередном назначенце на ключевой пост. Никто из политических экспертов ни разу не угадал имени будущего ставленника г-на Хамитова, а из Белого дома не случалось «утечек» о кадровых решениях руководителя РБ.

- А для журналистов это, конечно же, плохо, что не случалось утечек? – посмеялся над любопытными репортерами глава Башкортостана. – Действительно, решение я принимаю лично, знакомлюсь с резюме и встречаюсь с человеком, претендующим на ответственную должность.

- Каким качествам претендентов вы отдаете предпочтение?

- Здесь должна быть совокупность качеств – и личностных, и профессиональных, - говорит Рустэм Хамитов. – А вообще я многое вижу по глазам человека и понимаю, способен ли он работать на благо народа или нет. Ведь очевидно, что встреча с главой республики для любого кандидата это стресс, и в этот момент я наблюдаю за человеком, как он себя ведет, что хочет сказать и о чем молчит. Но я сострадательный в этом плане, стараюсь помогать своим гостям, облегчить им эту непростую встречу, сам задаю вопросы, вывожу их на беседу.

- Интересно, как принималось решение о назначении главного идеолога республики – заместителя главы администрации руководителя РБ, которым стал 36-летний Максим Михайлов.

- Главный идеолог здесь я, - снова посмеялся над желанием журналистов придумывать несуществующие должности Рустэм Хамитов. – А Михайлов – мой помощник. А если серьезно – в своей команде я уверен и работой ее доволен.

- Неужели не было проколов?

- Были, не ошибается только тот, кто ничего не делает, - признался г-н Хамитов. – Были кадровые решения, за которые мне до сих пор больно и я до сих пор испытываю сожаление, что они состоялись. Но каждый человек имеет право на ошибку, для того, чтобы не допускать их в будущем.

Рустэм Хамитов не стал называть причины, из-за которых правительство Башкирии покинули те или иные чиновники.

- Здесь может быть много факторов – и здоровье подводит, и усталость и желание человека заняться какой-либо другой деятельностью, - говорит он. – Я, например, завидую бывшему вице-премьеру Рауфу Нугуманову, который сегодня занимается научной деятельностью. У него все в порядке.

Рустэм Хамитов объяснил, что он не сторонник ограничительных мер в работе правительства и дает своей команде «свободу в принятии решений».

- Для меня главное системный подход к работе и достижение результатов, - пояснил он.

Глава республики рассказал, что 2015 год будет сложным в экономическом плане и он не исключает, что возможна оптимизация и реорганизация башкирского правительства.

- Я уже сообщил своим подчиненным, что возможно, понадобится сократить управленческие расходы, и обижаться здесь не на что, - объяснил Рустэм Хамитов. – Если будет такая ситуация, что людям нечем станет платить зарплату, не на что выполнять социальные функции, то чиновникам тоже придется затянуть пояса. Сам я очень не расточительный и те, кто меня знает, понимают, что для меня дорога каждая бюджетная копейка.

Правда, по словам г-на Хамитова, республика сегодня по многим показателям идет впереди многих регионов страны и он надеется, что и в новом году Башкортостан не сбавит темпов экономического развития.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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