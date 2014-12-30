Рустэм Хамитов: «Кадровые решения по ответственным должностям принимаю лично»

- Здесь должна быть совокупность качеств – и личностных, и профессиональных, - говорит Рустэм Хамитов. – А вообще я многое вижу по глазам человека и понимаю, способен ли он работать на благо народа или нет. Ведь очевидно, что встреча с главой республики для любого кандидата это стресс, и в этот момент я наблюдаю за человеком, как он себя ведет, что хочет сказать и о чем молчит. Но я сострадательный в этом плане, стараюсь помогать своим гостям, облегчить им эту непростую встречу, сам задаю вопросы, вывожу их на беседу.