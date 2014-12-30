Мужчина убил годовалую падчерицу за то, что она плакала и звала маму

Так, в феврале 2014 года горе-отчим, войдя в воспитательный раж, нанес серьезные травмы трехлетнему мальчику и его годовалой сестре. Изувера не остановило, что он бьет детишек, которые не могут постоять за себя. И когда годовалый ребенок вновь заплакал, зовя маму, мужчина разозлился и ударил младенца кулаком по голове, проломив девочке череп. Несчастная малышка умерла от травмы, несовместимой с жизнью.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре РБ, в ближайшее время сумасшедший отчим окажется на скамье подсудимых. Жестокого крестьянина обвиняют сразу по трем статьям уголовного законодательства – за систематические побои, которые он наносил малолетним, за умышленное причинение вреда здоровью малышам и убийство. В случае, если мужчину признают виновным, он может отправиться за решетку на 20 лет.