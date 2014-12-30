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Мужчина убил годовалую падчерицу за то, что она плакала и звала маму

30 декабря 2014, 22:29
В порыве гнева сломал кости черепа годовалой девочке 27-летний мужчина, решивший строить семью с матерью ребенка в Иглинском районе Башкирии. Женщина имела трех детишек, мал мала меньше, но ухажер решил, что справится с обязанностями отчима. Однако постоянно хныкающие и плачущие дети раздражали сельчанина и, как свидетельствуют соседи, названный папаша, как только родительница уходила за дверь, избивал ребятишек, несмотря на их малолетний возраст.

Так, в феврале 2014 года горе-отчим, войдя в воспитательный раж, нанес серьезные травмы трехлетнему мальчику и его годовалой сестре. Изувера не остановило, что он бьет детишек, которые не могут постоять за себя. И когда годовалый ребенок вновь заплакал, зовя маму, мужчина разозлился и ударил младенца кулаком по голове, проломив девочке череп. Несчастная малышка умерла от травмы, несовместимой с жизнью.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре РБ, в ближайшее время сумасшедший отчим окажется на скамье подсудимых. Жестокого крестьянина обвиняют сразу по трем статьям уголовного законодательства – за систематические побои, которые он наносил малолетним, за умышленное причинение вреда здоровью малышам и убийство. В случае, если мужчину признают виновным, он может отправиться за решетку на 20 лет.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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