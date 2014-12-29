По улицам Уфы пошел трамвай с новогодней иллюминацией

Новогодний трамвай начал ходить по улицам столицы Башкирии по маршруту № 5 от остановки Госцирк до Пушкина. Электрическая машина украшена праздничной неоновой иллюминацией, изображением Деда Мороза и надписью «С Новым годом!». Трамвай с новогодней символикой не только будет понимать настроение всем уфимцам, но и станет привлекательным для пассажиров.