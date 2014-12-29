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По улицам Уфы пошел трамвай с новогодней иллюминацией

29 декабря 2014, 10:25
Новогодний трамвай начал ходить по улицам столицы Башкирии по маршруту № 5 от остановки Госцирк до Пушкина. Электрическая машина украшена праздничной неоновой иллюминацией, изображением Деда Мороза и надписью «С Новым годом!». Трамвай с новогодней символикой не только будет понимать настроение всем уфимцам, но и станет привлекательным для пассажиров.

По словам генерального директора управления электротранспорта Уфы Аскара Фазлыева, новогодний трамвай решено было пустить на линию, чтобы популяризировать этот вид транспорта. В управлении уверены, что с появлением яркого новогоднего вагона возрастет интерес к этому средству передвижения.

Напомним, уже несколько месяцев в МУЭТ реализуют несколько интересных проектов. Их цель – привлечение горожан в трамваи и троллейбусы, так как сегодня это единственный вид общественного транспорта, не загрязняющего атмосферу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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