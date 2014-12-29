По улицам Уфы пошел трамвай с новогодней иллюминацией

По словам генерального директора управления электротранспорта Уфы Аскара Фазлыева, новогодний трамвай решено было пустить на линию, чтобы популяризировать этот вид транспорта. В управлении уверены, что с появлением яркого новогоднего вагона возрастет интерес к этому средству передвижения.
Напомним, уже несколько месяцев в МУЭТ реализуют несколько интересных проектов. Их цель – привлечение горожан в трамваи и троллейбусы, так как сегодня это единственный вид общественного транспорта, не загрязняющего атмосферу.