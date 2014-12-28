В Уфе новые детсады появятся в Шакше, Инорсе и Деме

Также разыграется госконтракт на проектирование детсада на 160 мест в северной части Янаула.
Управление капстроительства достраивает садик на 110 мест в селе Краснохолмский Калтасинского района и садик на 220 мест в Салавате.
Между тем, руководитель региона Рустэм Хамитов считает, что власти Башкортостана «как минимум в два раза сократили уровень воровства при строительстве социальных объектов».
- Сегодня снизили стоимость строительства одного места в детских садах до 500-600, редко 700 тысяч рублей, - говорит он. - Хотя в 2010 году строили за миллион, а в 2008-2009 годах – за полтора миллиона.
В то же время мэрия башкирской столицы продолжает юридическую кампанию по возврату в собственность государства детсадов, отданных предпринимателям в 90-е годы.
- В Уфе вопрос с детским садами был решен в советское время на десятилетия вперед, - сказал сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. - Но раздали 136 детских садов – под федеральные, правоохранительное и коммерческие структуры, жилье, офисы всевозможных контор и конторок. А сейчас с огромными усилиями строим новые сады.
В 2015 году в Уфе новый садик появится в микрорайоне Нагаево, и еще три проектируются – в Шакше, Инорсе и Деме. Они сократят городскую очередь на 600 детей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.