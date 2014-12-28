В Уфе новые детсады появятся в Шакше, Инорсе и Деме

Правительство Башкирии продолжает развивать сеть детских садов в сельских районах и городах республики. Управление капитального строительства РБ до конца года отберет на конкурсе проектантов для новых детских учреждений. Так, новый детсад на 150 мест будет спроектирован в Белебее, а 95-местные детсады в поселках Приютово, Бураево, Малояз, 220 местные - в Дюртюлях, Кушнаренково и селе Зубово Уфимского района.