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В Уфе новые детсады появятся в Шакше, Инорсе и Деме

28 декабря 2014, 16:46
Правительство Башкирии продолжает развивать сеть детских садов в сельских районах и городах республики. Управление капитального строительства РБ до конца года отберет на конкурсе проектантов для новых детских учреждений. Так, новый детсад на 150 мест будет спроектирован в Белебее, а 95-местные детсады в поселках Приютово, Бураево, Малояз, 220 местные - в Дюртюлях, Кушнаренково и селе Зубово Уфимского района.

Также разыграется госконтракт на проектирование детсада на 160 мест в северной части Янаула.

Управление капстроительства достраивает садик на 110 мест в селе Краснохолмский Калтасинского района и садик на 220 мест в Салавате.

Между тем, руководитель региона Рустэм Хамитов считает, что власти Башкортостана «как минимум в два раза сократили уровень воровства при строительстве социальных объектов».

- Сегодня снизили стоимость строительства одного места в детских садах до 500-600, редко 700 тысяч рублей, - говорит он. - Хотя в 2010 году строили за миллион, а в 2008-2009 годах – за полтора миллиона.

В то же время мэрия башкирской столицы продолжает юридическую кампанию по возврату в собственность государства детсадов, отданных предпринимателям в 90-е годы.

- В Уфе вопрос с детским садами был решен в советское время на десятилетия вперед, - сказал сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. - Но раздали 136 детских садов – под федеральные, правоохранительное и коммерческие структуры, жилье, офисы всевозможных контор и конторок. А сейчас с огромными усилиями строим новые сады.

В 2015 году в Уфе новый садик появится в микрорайоне Нагаево, и еще три проектируются – в Шакше, Инорсе и Деме. Они сократят городскую очередь на 600 детей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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