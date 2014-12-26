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В Уфе 15-летняя девочка свела счеты с жизнью, выпрыгнув из окна многоэтажки

26 декабря 2014, 11:04
В Октябрьском районе Уфы 24 декабря выбросилась из подъездного окна многоэтажки 15-летняя девушка. Свидетели видели, как школьница зашла в подъезд, а потом прыгнула с высокого этажа. Несчастная погибла сразу, стукнувшись об асфальт. Девочку уже опознали и выяснили, что она проживала в благополучной семье и проблем с родителями не имела.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня выясняются причины, заставившие подростка пойти на роковой шаг и устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие самоубийству. Следствие обязано выяснить, как получилось, что девочка решила свести счеты с жизнью и не было ли в ее окружении людей, подтолкнувших тинейджера к суициду – за доведение до самоубийства существует уголовная ответственность по статье 110 УК РФ.

Но, чаще всего, когда речь идет о суициде, доказать, что человека умышленно довели до смерти практически невозможно – сам пострадавший уже ничего не расскажет, а окружение погибшего никогда не признается, что повлияло на его решение уйти из мира.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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