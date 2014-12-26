В Уфе 15-летняя девочка свела счеты с жизнью, выпрыгнув из окна многоэтажки

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня выясняются причины, заставившие подростка пойти на роковой шаг и устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие самоубийству. Следствие обязано выяснить, как получилось, что девочка решила свести счеты с жизнью и не было ли в ее окружении людей, подтолкнувших тинейджера к суициду – за доведение до самоубийства существует уголовная ответственность по статье 110 УК РФ.
Но, чаще всего, когда речь идет о суициде, доказать, что человека умышленно довели до смерти практически невозможно – сам пострадавший уже ничего не расскажет, а окружение погибшего никогда не признается, что повлияло на его решение уйти из мира.