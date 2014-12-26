В новом году Рустэма Хамитова перестанут именовать президентом

С 1 января 2015 года вступают в силу поправки в Конституцию Башкирии, исключающие требование называть руководителя региона президентом. Согласно поправкам в закон «Об общих принципах организации исполнительных органов власти РФ», принятых в 2010 году, наименование должности первого лица российского субъекта не может повторять название поста главы государства – президент в стране может быть только один.