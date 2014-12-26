В новом году Рустэма Хамитова перестанут именовать президентом

Законопроект был внесен в Курултай РБ Конституционным судом Башкортостана и поддержан башкирскими парламентариями в окончательном чтении в минувший четверг. Отныне руководитель региона будет наименоваться главой республики, а на башкирском языке его должность станет звучать, как «башлыгы».
Сам Рустэм Хамитов рассказывал, что у депутатов были и другие варианты башкирского наименования его должности, такие как «ил башы», «хаким», «азамат» и «югары вакиль» - все они означают слово «правитель».
После переименования должности президента РБ в «главу», единственным «президентом» в регионах России останется лидер Татарстана Рустам Минниханов.