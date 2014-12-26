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В новом году Рустэма Хамитова перестанут именовать президентом

26 декабря 2014, 10:15
С 1 января 2015 года вступают в силу поправки в Конституцию Башкирии, исключающие требование называть руководителя региона президентом. Согласно поправкам в закон «Об общих принципах организации исполнительных органов власти РФ», принятых в 2010 году, наименование должности первого лица российского субъекта не может повторять название поста главы государства – президент в стране может быть только один.

Законопроект был внесен в Курултай РБ Конституционным судом Башкортостана и поддержан башкирскими парламентариями в окончательном чтении в минувший четверг. Отныне руководитель региона будет наименоваться главой республики, а на башкирском языке его должность станет звучать, как «башлыгы».

Сам Рустэм Хамитов рассказывал, что у депутатов были и другие варианты башкирского наименования его должности, такие как «ил башы», «хаким», «азамат» и «югары вакиль» - все они означают слово «правитель».

После переименования должности президента РБ в «главу», единственным «президентом» в регионах России останется лидер Татарстана Рустам Минниханов.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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