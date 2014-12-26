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В «БРП» назначили нового руководителя, приостановив полномочия гендиректора

26 декабря 2014, 10:50
В пятницу совет директоров «Башкирского речного пароходства» приостановил полномочия гендиректора «БРП» Павла Юрченко. Сегодня г-н Юрченко находится на больничном, но как только листок нетрудоспособности закроют, появится и приказ об отставке руководителя пароходства. Высокое собрание уже определилось с кандидатурой нового «генерала» - главой «БРП» станет Артем Леонов, возглавлявший речной порт Уфы.

Напомним, за увольнение Павла Юрченко ратовал председатель совета директоров «БРП» и замглавы Госкомитета по транспорту РБ Азат Калимулин. По словам «транспортного» чиновника, необходимость увольнения Павла Юрченко вызвана неблагоприятными финансовыми показателями и невыполнением годового плана государственным предприятием. Так, по грузовым перевозкам план выполнен лишь на 62 процента, а по пассажирским перевозкам и вовсе только на 32 процента.

Оказывается, три дня назад генеральный директор «БРП» отправил всех своих сотрудников в административный отпуск без содержания.

- И это перед Новым годом, когда люди ждут праздника, в пароходстве не могут выплатить зарплату, - рассказал «МКС» г-н Калимуллин. - Только в ноябре гендиректор задолжал своим подчиненным пять миллионов рублей, а в декабре около трех миллионов. Я, как председатель совета директоров «БРП» считаю, что такой руководитель должен быть отправлен в отставку.

Похоже, что совет директоров госпредприятия согласился с курирующим транспортную отрасль ведомством и приостановил полномочия гендиректора. По закону запрещено увольнять человека, находящегося на больничном. Тем не менее, новый руководитель Артем Леонов приступит к исполнению обязанностей главы «БРП» уже сегодня.

Между тем, сам Павел Юрченко утверждает, что его смещение с должности связано с желанием неких лиц приватизировать госпредприятие.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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