Грузовикам торговых сетей разрешили въезд в жилые кварталы

Пояснительная записка к поправкам в ПДД объясняет, что из-за действовавших ограничений «были созданы препятствия для торговой деятельности и жизнеобеспечения населения».
- При этом доставка малотоннажным транспортом значительно повышает транспортные расходы, что в конечном счете приводит к росту цен на товары. Также вследствие увеличения количества транспортных средств ухудшается экологическая обстановка и пропускная способность улично-дорожной сети, что снижает качество жизни в соответствующих зонах, - пишут авторы документа.
По данным правительства, грузовики до 26 тонн - основа автопарка ритейлеров.
Власти Уфы ранее неоднократно требовали от торговых сетей развозить товары по магазинам на малотоннажных грузовичках. Впрочем, никто из сетей к этим призывам не прислушался, а теперь движение грузового транспорта в жилых кварталах и вовсе узаконили на федеральном уровне.
Дмитрий КОЛПАКОВ.