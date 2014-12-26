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Грузовикам торговых сетей разрешили въезд в жилые кварталы

26 декабря 2014, 06:39
Кабмин страны утвердил изменения в правила дорожного движения. В частности, теперь действие знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» не распространяется на автомобили почты и грузовики без прицепа массой до 26 тонн, обслуживающие предприятия, «находящиеся в обозначенной зоне». Въезд-выезд к ним должен осуществляться через ближайшие перекрестки.

Пояснительная записка к поправкам в ПДД объясняет, что из-за действовавших ограничений «были созданы препятствия для торговой деятельности и жизнеобеспечения населения».

- При этом доставка малотоннажным транспортом значительно повышает транспортные расходы, что в конечном счете приводит к росту цен на товары. Также вследствие увеличения количества транспортных средств ухудшается экологическая обстановка и пропускная способность улично-дорожной сети, что снижает качество жизни в соответствующих зонах, - пишут авторы документа.

По данным правительства, грузовики до 26 тонн - основа автопарка ритейлеров.

Власти Уфы ранее неоднократно требовали от торговых сетей развозить товары по магазинам на малотоннажных грузовичках. Впрочем, никто из сетей к этим призывам не прислушался, а теперь движение грузового транспорта в жилых кварталах и вовсе узаконили на федеральном уровне.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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