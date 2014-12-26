Грузовикам торговых сетей разрешили въезд в жилые кварталы

Власти Уфы ранее неоднократно требовали от торговых сетей развозить товары по магазинам на малотоннажных грузовичках. Впрочем, никто из сетей к этим призывам не прислушался, а теперь движение грузового транспорта в жилых кварталах и вовсе узаконили на федеральном уровне.