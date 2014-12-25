В «Башкирском речном пароходстве» сотрудников вместо зарплаты кормят баснями

Инициировал отставку генерального директора председатель совета директоров «БРП» и замглавы Госкомитета по транспорту РБ Азат Калимулин. По словам «транспортного» чиновника, необходимость увольнения Павла Юрченко вызвана тяжелым финансовым состоянием, сложившемся в пароходстве. Оказывается, три дня назад генеральный директор «БРП» отправил всех своих сотрудников в административный отпуск без содержания.
- И это перед Новым годом, когда люди ждут праздника, в пароходстве не могут выплатить зарплату, - возмущается г-н Калимуллин. - Только в ноябре гендиректор задолжал своим подчиненным пять миллионов рублей, а в декабре около трех миллионов. Я, как председатель совета директоров «БРП» считаю, что такой руководитель должен быть отправлен в отставку.
Азата Калимуллин утверждает, что проблемы с зарплатой на предприятии начались еще в августе. Неблагополучная финансовая обстановка вызвана тем, что запланированные объемы работ в текущем году не выполнены. По грузовым перевозкам план выполнен лишь на 62 процента, а по пассажирским перевозкам и вовсе только на 32 процента.
К Павлу Юрченко есть претензии и у Гострудинспекции по РБ, призванной надзирать за соблюдением трудовых прав работников – невыплата зарплаты повод для дисквалификации руководителя любого ранга.
Кроме того, как рассказал заместитель главы башкирского инспекции по труду Владимир Гребенников, в ноябре «БРП» попало во все сводки криминальных новостей, когда на судоремонтном заводе стальным канатом приводного лебедочного механизма одному из рабочих отрезало сразу руку и ногу. Как выяснилось, трагедия случилась из-за несоблюдения техники безопасности, а это также серьезный повод для привлечения руководства к ответственности.
Между тем, сам Павел Юрченко утверждает, что его смещение с должности связано с желанием неких лиц приватизировать госпредприятие. На самом деле его контракт истекает только через четыре года, а пароходство именно сегодня начинает работать с прибылью.
Как сообщил «МКС» г-н Юрченко, в ближайшее время, например, судоремонтный завод может получить огромные оборонные контракты, которые и выведут предприятие из кризиса. А в одном из федеральных изданий, где весьма недешево стоит размещение рекламы, Павел Юрченко на двух страницах подробно рассказал, как он видит дальнейшее развитие «БРП».
В числе масштабных планов, которые намеревается осуществить генеральный директор – налаживание башкирским пароходством грузоперевозок из Северного Китая, Ирана и Казахстана и фактически создание «нового шелкового пути», который пройдет через Башкирию. Правда, для осуществления столь смелых идей потребуется помощь государства, которое должно возвести железную дорогу и новые речные порты.
А до того, как грандиозные задумки г-на Юрченко воплотятся в жизнь, сотрудники «БРП», похоже, будут сидеть без зарплаты. И за пустым новогодним столом мечтать о великом шелковым пути, который им в ближайшее время откроет генеральный директор.