В «Башкирском речном пароходстве» сотрудников вместо зарплаты кормят баснями

- И это перед Новым годом, когда люди ждут праздника, в пароходстве не могут выплатить зарплату, - возмущается г-н Калимуллин. - Только в ноябре гендиректор задолжал своим подчиненным пять миллионов рублей, а в декабре около трех миллионов. Я, как председатель совета директоров «БРП» считаю, что такой руководитель должен быть отправлен в отставку.