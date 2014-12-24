С 25 декабря в Уфе ожидается пик спроса на алкоголь, подорожавший на 70 процентов

- За последние два месяца поставщики импортной алкогольной продукции подняли цены на 20-70% в зависимости от марок и страны производителя, например, повысился алкоголь из Чили и Новой Зеландии, — рассказала «РИА Новости» заместитель директора организации оптовой торговли алкогольной продукции "Мастер Вин" Анна Голиванова. - Часть поставщиков импортных коньяков и вин, которые в ноябре подняли цены процентов на 10, сегодня присылают уведомления в письменном виде, что с 12 января представят нам новый прайс, но не уточняют насколько будет повышение цен. Самые дорогие сегодня позиции в Уфе — это коньяки Hennessy Richard стоимостью порядка 200 тысяч рублей за бутылку. И его покупают.