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С 25 декабря в Уфе ожидается пик спроса на алкоголь, подорожавший на 70 процентов

24 декабря 2014, 20:00
Уфимские поставщики алкогольной продукции отмечают подорожание импортных напитков до 70% и ожидают повышения цен на отечественную водку до 10%. Однако чем больше дорожает алкоголь, тем больше он имеет спрос: уфимцы "сметают" с полок даже те виды ликеров и вин, которые продавцы не могли продать весь год. Но российский алкоголь, в отличие от импортного, пока не растет в цене.

- За последние два месяца поставщики импортной алкогольной продукции подняли цены на 20-70% в зависимости от марок и страны производителя, например, повысился алкоголь из Чили и Новой Зеландии, — рассказала «РИА Новости» заместитель директора организации оптовой торговли алкогольной продукции "Мастер Вин" Анна Голиванова. - Часть поставщиков импортных коньяков и вин, которые в ноябре подняли цены процентов на 10, сегодня присылают уведомления в письменном виде, что с 12 января представят нам новый прайс, но не уточняют насколько будет повышение цен. Самые дорогие сегодня позиции в Уфе — это коньяки Hennessy Richard стоимостью порядка 200 тысяч рублей за бутылку. И его покупают.

Уфимские оптовики ожидают, что после нового года цены на алкоголь поднимут и российские производители водочной продукции.

- Отечественные производители пока поставляют продукцию по старым ценам, но мы ожидаем, что цены поднимутся от 10-13% уже в январе, — пояснила г-жа Голиванова. - Это в большей мере связано с ростом цен на энергоносители. Второй фактор — большая часть российских производителей вин используют импортное сырье из Испании, Франции, Аргентины. А если на сырье поднимется цена, то это, естественно, скажется на конечном продукте. Также сейчас многие производители вина испытывают трудности из-за изменений условий кредитования.

Сегодня в столице Башкирии население и рестораны закупают алкоголь впрок.

Оптовики отмечают, что в уфимских магазинах по продаже алкоголя большой ажиотаж покупателей.

- Идет активная торговля во всех магазинах города, люди буквально сметают с полок все. Продавцы в такое время продают даже те товары, которые не имели регулярного спроса и залежались на прилавках. Пик ажиотажа в магазинах ожидаем с 25 декабря. Думаем, что спрос вызван не только праздниками, а в основном повышением курса валюты, — отметила Голиванова.

По ее словам, не только обыватели закупают водочную продукцию, но и уфимские рестораны и мелкие магазины.

- В последние дни получаем небывало большой заказ на алкоголь: рестораны, кафе, магазины пытаются покупать алкоголь впрок. Мы решили ввести определенный лимит на отсрочку оплаты за продукцию, больше из-за страха, что не все контрагенты смогут расплатиться с нами по истечении времени, — пояснила собеседница.

Рамиля САЛИХОВА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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