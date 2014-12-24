С 25 декабря в Уфе ожидается пик спроса на алкоголь, подорожавший на 70 процентов

- За последние два месяца поставщики импортной алкогольной продукции подняли цены на 20-70% в зависимости от марок и страны производителя, например, повысился алкоголь из Чили и Новой Зеландии, — рассказала «РИА Новости» заместитель директора организации оптовой торговли алкогольной продукции "Мастер Вин" Анна Голиванова. - Часть поставщиков импортных коньяков и вин, которые в ноябре подняли цены процентов на 10, сегодня присылают уведомления в письменном виде, что с 12 января представят нам новый прайс, но не уточняют насколько будет повышение цен. Самые дорогие сегодня позиции в Уфе — это коньяки Hennessy Richard стоимостью порядка 200 тысяч рублей за бутылку. И его покупают.
Уфимские оптовики ожидают, что после нового года цены на алкоголь поднимут и российские производители водочной продукции.
- Отечественные производители пока поставляют продукцию по старым ценам, но мы ожидаем, что цены поднимутся от 10-13% уже в январе, — пояснила г-жа Голиванова. - Это в большей мере связано с ростом цен на энергоносители. Второй фактор — большая часть российских производителей вин используют импортное сырье из Испании, Франции, Аргентины. А если на сырье поднимется цена, то это, естественно, скажется на конечном продукте. Также сейчас многие производители вина испытывают трудности из-за изменений условий кредитования.
Сегодня в столице Башкирии население и рестораны закупают алкоголь впрок.
Оптовики отмечают, что в уфимских магазинах по продаже алкоголя большой ажиотаж покупателей.
- Идет активная торговля во всех магазинах города, люди буквально сметают с полок все. Продавцы в такое время продают даже те товары, которые не имели регулярного спроса и залежались на прилавках. Пик ажиотажа в магазинах ожидаем с 25 декабря. Думаем, что спрос вызван не только праздниками, а в основном повышением курса валюты, — отметила Голиванова.
По ее словам, не только обыватели закупают водочную продукцию, но и уфимские рестораны и мелкие магазины.
- В последние дни получаем небывало большой заказ на алкоголь: рестораны, кафе, магазины пытаются покупать алкоголь впрок. Мы решили ввести определенный лимит на отсрочку оплаты за продукцию, больше из-за страха, что не все контрагенты смогут расплатиться с нами по истечении времени, — пояснила собеседница.
Рамиля САЛИХОВА.