Рустэм Хамитов пообещал в 2015 году поддерживать башкирских литераторов

Владимир Путин рассказал, что своим недавним указом утвердил основы государственной культурной политики. По словам президента России, в документе «отражено отношение к культуре как к миссии, как к историческому благу и историческому наследию».
– Культура – это многомерная живая система, мощный фактор общественного развития, экономического роста, даже, в полном смысле этого слова, обеспечения национальной безопасности и суверенитета России. Культура питает нацию, формирует и сплачивает её, – подчеркнул глава государства. - Считаю, что каждому региону было бы полезно составить своеобразный «культурный пакет», включающий, к примеру, определённые туристические маршруты, посещение школьниками и студентами конкретных музеев и театров.
Руководитель Башкортостана Рустэм Хамитов, присутствовавший на заседании, полагает, что «культура – это то, что сопровождает нас и каждого человека по жизни».
- Конечно, нельзя объявить один год Годом культуры, мы понимаем, что работа по облагораживанию общества, по созданию возможностей для культурного развития будет продолжаться всегда, - сказал он.
Г-н Хамитов напомнил, что 2015-й год в стране объявлен Годом литературы.
- А литература – это тоже прежде всего культура, - объясняет глава РБ. - Мы поработаем в 2015 году, создавая условия для развития библиотек, поддержки писательского труда, популяризации литературных произведений, издания книг и всего того, что сопровождает литературную деятельность. Мы поддержим наше литературное сообщество. Конечно, мы будем способствовать тому, чтобы жители нашей республики больше читали. Телевизор и интернет – это тоже хорошо, но самое лучшее – это книга, это непосредственное общение с писателем, впитывание тех идей, которые предложены им на страницах своих произведений. Ну и, конечно же, надо ценить классику. Классика вечна, она непреходяща. Думаю, что Год литературы нас немного перевоспитает в хорошем смысле слова. Это одна из задач, которую перед собой ставят властные структуры в данном случае.