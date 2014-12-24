Рустэм Хамитов пообещал в 2015 году поддерживать башкирских литераторов

- А литература – это тоже прежде всего культура, - объясняет глава РБ. - Мы поработаем в 2015 году, создавая условия для развития библиотек, поддержки писательского труда, популяризации литературных произведений, издания книг и всего того, что сопровождает литературную деятельность. Мы поддержим наше литературное сообщество. Конечно, мы будем способствовать тому, чтобы жители нашей республики больше читали. Телевизор и интернет – это тоже хорошо, но самое лучшее – это книга, это непосредственное общение с писателем, впитывание тех идей, которые предложены им на страницах своих произведений. Ну и, конечно же, надо ценить классику. Классика вечна, она непреходяща. Думаю, что Год литературы нас немного перевоспитает в хорошем смысле слова. Это одна из задач, которую перед собой ставят властные структуры в данном случае.