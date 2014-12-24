Платный въезд в центр Уфы через два года станет реальностью

- Ряд городов, попробовав администрирование въезда в центр без альтернативы, без предоставления перехватывающей парковки, получили противоположный эффект – машины все ушли в ближайшие дворы, на детски площадки и квартальные проезды, - говорит г-н Ялалов.
В историческом центре столицы Башкирии, скоро появятся две крупные автомобильные стоянки. У Гостиного двора - парковка на 820 машин – ее построят в будущем году. Также проектируется трехэтажная подземная парковка под Советской площадью. В 2016-м начнется ее возведение, а откроются она только в 2017 году.
- Как только будут предоставлены альтернативные парковки, мы приступим к программе платных парковок и платного въезда в центр, - пообещал сити-менеджер.
Ирек Ялалов негативно отозвался о московском опыте взимания денег за паркинг в центре города.
- Паркоматы в российском климате себя не оправдывают, - уверен он. - И Москва переходит на систему оплаты с мобильных гаджетов. Мы не будем проходить промежуточную ступень в виде паркоматов, есть договоренность с москвичами о предоставлении программного обеспечения и серверов для реализации проекта в Уфе.
При этом мэр заявил что «платные парковки – не сама цель».
- Это административные меры наведения порядка, – добавил градоначальник. – Также, как и служба эвакуации, благодаря которой улицы в центре стали свободнее. Как бы не относились к эвакуаторщикам горожане, свою задачу они выполняют. И единственное, за что их можно критиковать – за качество работы с автовладельцами, все это должно проходить без унижения человеческого достоинства.
Дмитрий КОЛПАКОВ.