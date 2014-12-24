mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Платный въезд в центр Уфы через два года станет реальностью

24 декабря 2014, 20:10
По словам мэра Уфы Ирека Ялалова, платный въезд в центр города - необходимость для любого крупного мегаполиса, но лишь при условии появления сети разветвленной сети парковок и доступного общественного транспорта.

- Ряд городов, попробовав администрирование въезда в центр без альтернативы, без предоставления перехватывающей парковки, получили противоположный эффект – машины все ушли в ближайшие дворы, на детски площадки и квартальные проезды, - говорит г-н Ялалов.

В историческом центре столицы Башкирии, скоро появятся две крупные автомобильные стоянки. У Гостиного двора - парковка на 820 машин – ее построят в будущем году. Также проектируется трехэтажная подземная парковка под Советской площадью. В 2016-м начнется ее возведение, а откроются она только в 2017 году.

- Как только будут предоставлены альтернативные парковки, мы приступим к программе платных парковок и платного въезда в центр, - пообещал сити-менеджер.

Ирек Ялалов негативно отозвался о московском опыте взимания денег за паркинг в центре города.

- Паркоматы в российском климате себя не оправдывают, - уверен он. - И Москва переходит на систему оплаты с мобильных гаджетов. Мы не будем проходить промежуточную ступень в виде паркоматов, есть договоренность с москвичами о предоставлении программного обеспечения и серверов для реализации проекта в Уфе.

При этом мэр заявил что «платные парковки – не сама цель».

- Это административные меры наведения порядка, – добавил градоначальник. – Также, как и служба эвакуации, благодаря которой улицы в центре стали свободнее. Как бы не относились к эвакуаторщикам горожане, свою задачу они выполняют. И единственное, за что их можно критиковать – за качество работы с автовладельцами, все это должно проходить без унижения человеческого достоинства.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48