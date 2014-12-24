Платный въезд в центр Уфы через два года станет реальностью

- Это административные меры наведения порядка, – добавил градоначальник. – Также, как и служба эвакуации, благодаря которой улицы в центре стали свободнее. Как бы не относились к эвакуаторщикам горожане, свою задачу они выполняют. И единственное, за что их можно критиковать – за качество работы с автовладельцами, все это должно проходить без унижения человеческого достоинства.