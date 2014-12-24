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Общество слепых освободит промышленную площадку в центре Уфы

24 декабря 2014, 20:19
Башкирская республиканская организация Общероссийской общественной организации инвалидов запланировала на 15 января торги на продажу своей производственной площадки на улице Достоевского, 135, в Уфе - территории бывшего завода «Электролуч».

Общество намерено съехать из центра города на периферию для облегчения бремени коммунальных платежей и налогов, отдав землю под жилищный проект.

Как сообщил «МКС» председатель правления Юрий Акшенцов, уже поступили пять заявок от городских застройщиков, но конкретные фирмы называть не стал.

Аукцион состоится по схеме «земля в обмен на промплощадку». Предприятие хочет получить меньшее в размерах, но готовое к использованию промышленное здание в черте города. При этом главное условие – не должно останавливаться производство, на котором занято сорок человек.

- Мы занимаем площадь в 5 тысяч квадратных метров, выплачивая 300 тысяч рублей в год на ее обогрев. Мы бы могли довольствоваться 1,5-2 тысячами квадратных метров, - сказал г-н Акшенцов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

На фото: Юрий Акшинцев

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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