Общество слепых освободит промышленную площадку в центре Уфы

Общество намерено съехать из центра города на периферию для облегчения бремени коммунальных платежей и налогов, отдав землю под жилищный проект.
Как сообщил «МКС» председатель правления Юрий Акшенцов, уже поступили пять заявок от городских застройщиков, но конкретные фирмы называть не стал.
Аукцион состоится по схеме «земля в обмен на промплощадку». Предприятие хочет получить меньшее в размерах, но готовое к использованию промышленное здание в черте города. При этом главное условие – не должно останавливаться производство, на котором занято сорок человек.
- Мы занимаем площадь в 5 тысяч квадратных метров, выплачивая 300 тысяч рублей в год на ее обогрев. Мы бы могли довольствоваться 1,5-2 тысячами квадратных метров, - сказал г-н Акшенцов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
На фото: Юрий Акшинцев