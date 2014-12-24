«НефАЗ» в 2015 году намерен выпустить с конвейера 650 автобусов

Автобусный конвейер «НефАЗа» заработает с 12 января, и сразу приступит к сборке пассажирских машин для «Газпрома» - 46 автобусов большой и 38 малой вместимости. Кроме того, все новые автобусы будут оснащены двигателем класса Евро-5, 70 процентов из них будут выпускаться на газомоторном оборудовании. В декабре завод заканчивает выполнять заказ на 60 газовых автобусов для Махачкалы.