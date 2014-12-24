«НефАЗ» в 2015 году намерен выпустить с конвейера 650 автобусов

По словам директора автобусного производства Флюра Гимадрисламова, предварительный бизнес-план на 2015 год – 650 больших автобусов и 200 автобусов «Маркополо».
Между тем, «КамАЗ» рассчитывает в следующем году завершить испытания, получить сертификат и начать тестовую эксплуатацию новых образцов электробусов, сообщает казанский офис «Интерфакса». Разработаны две модели автобусов на электрической тяге: длиной 12 метров и запасом хода 100 км на базе «НефАЗа» и 6 метров - турецкого автобуса «Otokar» с запасом хода в 50 км. Тестовую эксплуатацию, предположительно, проведут в троллейбусных депо Казани.
Дмитрий КОЛПАКОВ.