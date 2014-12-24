Кто там шагает левой? Сегодня в России КПРФ явный тормоз левой идеи

Ценности-то эти просты и понятны многим – сильное социальное государство, ограничение крайностей рыночной экономики, налоги на богатство и многое другое.
С точки зрения прописных истин не слишком популярной нынче политологии, основным отличительным элементом политических партий является их идеология. Политологи констатируют, что так называемые системные партии в Рассее-матушке ничем не отличаются друг от друга. И вправду, после «Крымнаш» вообще непонятно «чьих будет» не только «Справедливая Россия», но и КПРФ и иже с ними. Сидят и те и другие в Госдуме на своих толстых-претолстых креслах, поругивают Америку-окаянную, ну еще за «микрофон» спорят громко. Да и только…
Если «по-чесноку» - это означает невозможность, причем именно по идеологическим причинам политической конкуренции в стране. Ни больше, ни меньше. У современных левых просто нет идеологических конструктов, которые можно предложить электорату. Да и самих левых, кроме КПРФ, никто не знает. Ну, скажите на милость, кому известны, ВКПБ (Нина Андреева), РКРП (Виктор Тюлькин), КПТР (Виктор Анпилов)?
КПРФ – конечно же, все знают, но они принципиально не умеют работать в проектной парадигме. Кто назовет хоть один работающий проект КПРФ? Да и постиндустриальное общество для товарищей, похоже, еще не настало. Они все так и рассуждают категориями «рабочий класс», «пролетариат», «доярка», «пастух»…
Товарищи (а точнее аппаратчики) так и застыли в марксистко-ленинской парадигме и не собираются заниматься выстраиванием работающих инструментов в формате «общество-власть». А ведь затмевая собой все другие левые партии, КПРФ заслоняет свет левой идее. Запрос же на нее будет всегда, потому что всегда будут обездоленные и несправедливо обиженные. Неспособность удовлетворить этот запрос чревато перекосами в развитии общества.
Все это наводит на мысли, что КПРФ – если не партия-спойлер, то явный тормоз левой идеи в России сегодня. Коммунисты оказались принципиально не способны ни в 1996 году, когда проходили выборы президента РФ, ни в 2012-м после выборов в Госдуму, ни сейчас консолидировать протестный электорат.
Да и вообще, есть стойкое убеждение, что в России некоторые НКОшки популярнее и влиятельнее политических партий.
Да что и говорить, если, например, в башкирском отделении той же КПРФ до сих пор, похоже, царит то ли 1952, то ли 1979 год. Например, на официальной страничке республиканского отделения (http://kprf102.ru/) провозглашается верность заветам товарища Сталина. Что ж, весьма политкорректно, многие нынче хотят покататься на авторитете «вождя народов».
Сталин ассоциируется с порядком и дисциплиной, для многих он действительно идеал. Но хочется спросить: коли, вы, товарищи, заветам Сталина верны, отчего же с коррупцией не боретесь-то? Где антикоррупционные акции, проекты, флешмобы?! А икону всякую повесить можно, суть не меняется же.
Ну, а нашим республиканским товарищам, похоже, до всех этих глобальных вопросов, недосуг. У них и поважнее дела находятся. Тот же сайт свидетельствует об этом недвусмысленно. Пожалуй, для пущей важности, процитируем-ка товарищей (с сохранением орфографии, естессно): «Вот уже шестой год подряд 1-й секретарь Бураевского районного отделения КПРФ Рафит Загитович Низамутдинов подвергается гонениям со стороны местная прокуратуры». Да-с, именно «местная прокуратуры». И ссылочка имеется (http://kprf102.ru/index.php/v-bashkirii.html)...
Дальше уж, читать, извините, смысла нет. В целом же не хочется огульно критиковать КПРФ, даже если ее аппаратчики стремительно нивелируют партийную идентичность. КПРФ, как на уровне Башкирии, так и на федеральном не хватает свежих идей и креативных методов работы. Искренне хочется пожелать им скорее их обрести. Левая идеология должна работать, выполнять свои критические функции по отношению к власти, а пока же нам приходится следить за ковыляниями левых, а о правых мы еще поговорим.
Александр КРАСОВСКИЙ.