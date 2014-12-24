Кто там шагает левой? Сегодня в России КПРФ явный тормоз левой идеи

С точки зрения прописных истин не слишком популярной нынче политологии, основным отличительным элементом политических партий является их идеология. Политологи констатируют, что так называемые системные партии в Рассее-матушке ничем не отличаются друг от друга. И вправду, после «Крымнаш» вообще непонятно «чьих будет» не только «Справедливая Россия», но и КПРФ и иже с ними. Сидят и те и другие в Госдуме на своих толстых-претолстых креслах, поругивают Америку-окаянную, ну еще за «микрофон» спорят громко. Да и только…