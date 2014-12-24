Девять из девяти. Сборная Россия с «юлаевцами» выиграла в Сочи

Матч сборной России против чехов на этапе еврохоккейтура стал товарищеским с нашей стороны. Бравая команда Олега Знарка уже обеспечила себе победу и могла позволить эксперименты с составом. Хоккеисты играли ради зрителей и для того, чтобы доказать тренеру свою состоятельность. Аутсайдеров турнира чехов стимулировало их вечное желание поставить Советский Союз или Россию в неловкое положение. Важным для них было и желание пробиться в состав своей сборной на домашний чемпионат мира вПраге и Остраве. Игра получилось не слишком похожей на триллер, но все же подарила интригу в третьем периоде.