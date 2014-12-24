Девять из девяти. Сборная Россия с «юлаевцами» выиграла в Сочи

Фартового Александра Еременко против чехов не поставили. На этот раз свой шанс получил Станислав Галимов. Много работы у него не было. Отменной надежности этот безусловно хороший голкипер не продемонстрировал.
Из полевых игроков матч пропускали форвард Илья Ковальчук, Денис Кокарев и защитник Евгений Медведев. Зрители, конечно, расстроились отсутствию первого, но тут ничего не поделаешь – самый звездный игрок КХЛ получил небольшое повреждение и до Нового года играть не будет.
«Юлаевец» Александр Кутузов вместо Евгения Медведева получил нового партнера, классного игрока Магнитки Виктора Антипина. Взаимодействие между игроком Уфы и «сталеваром» было не самое хорошее, но это не помешало Сашке-стесняшке забросить первую шайбу в игре. Кутузов, интервью не дающий, просто набросил от синей линии, когда закончилось большинство сборной России. Прикрытый вратарь чехов не видел шайбу – потому и пропустил. Это, конечно, гол однофамильца великого полководца менее ценным не делает, 1:0.
Александр Кутузов сыграл за сборную в Сочи на высоком уровне. Теперь, скорее всего, он еще сильней закрепился в национальной команде.
«Армеец» и экс-«юлаевец» Игорь Григоренко в этом матче старался очень сильно. Однажды даже результативно удалился, что, правда, идет в минус. Зато в первом периоде этот мастеровитый форвард все-таки забросил за сборную в быстрой атаке. Шикарнейший бросок с неудобной руки в ближний угол. Великолепно – вратарь Чехии Якуб Коварж спасти не смог.
Вопрос в том, достаточно ли одной шайбы для того, чтобы закрепится в сборной? Конечно нет. Надеюсь, Олег Знарок до чемпионата мира даст Игорю еще один шанс на евротуре, и форвард им воспользуется.
Третий гол сборной России на счету Егора Яковлева, этот защитник вышел один в ноль и сыграл лучше многих нападающих. Точный бросок в угол – и 3:0. Появилась мысль, что игра сделана. Но чехи не собирались уступать.
Игорь Григоренко со спины толкнул соперника клюшкой в шею. Он получил за это всего две минуты, но чехам хватило нескольких секунд, чтобы забросить. Галимов оставил ближний угол открытым, но получил под мышку – шайба, пущенная Яном Коваржем с острого угла, влетела в сетку, отскочив от Станислава, 3:1.
Оборонец Андрей Зубарев провел в Сочи отличный турнир. На мой взгляд, он лучше других «юлаевцев» и экс-«юлаевцев» доказал Знарку свою необходимость именно надежной игрой в обороне.
В игре против чехов Зубарев действовал с молодым защитником Андреем Мироновым. Парни понимали друг друга, хорошо взаимодействовали, не давали западным славянам бросать по воротам и крепко били чехов силовыми приемами. В концовке Андреи немного подсели – устали, видимо. Но в этом нет большой проблемы. Когда будет нужно – выжмутся, наизнанку вывернуться, но свое дело сделают.
Чехи вернулись в игру еще до середины третьего периода. Центрфорвард Александр Бурмистров проиграл борьбу за воротами Мартину Затевечу – и тот отдал точную передачу партнеру. Эрик Хрня ловко бросил в дальний угол, Андрей Зубарев не успел ему помешать. 3:2.
Начался триллер. У чехов было больше 12 минут на сравнивание счета. Россияне отбивались. Понятно, что гостям было сложно играть первым номером, но они старались, даже в штангу попали.
В итоге сборная России отбилась и со стопроцентным показателем выиграла домашний этап евротура - Кубок Первого канала. Нельзя сказать, что в сборной все отлично. Не смог блеснуть результативный в своих клубах Сергей Мозякин, есть проблемы с центральными нападающими…
Понятно, что на чемпионате мира 2015 года в Праге и Остраве команду Знарка усилят какие-нибудь НХЛ-овцы. Они закроют часть дыр, некоторые ветхие места усилят. Но проблем у нашей сборной было бы куда меньше, играй КХЛ-овцы значительно лучше. Уверен, что они могут, но недорабатывают.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта fhr.ru