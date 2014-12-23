Застройщики требуют впустить их в городские леса Уфы

- Мы разрабатывали проект планировки Кузнецовского Затона, но столкнулись с проблемой – на этой территории статус зоны «Р1» - зоны парков и лесопарков, зеленых насаждений общего пользования и объектов активного отдыха. По факту там – разросшийся кустарник. Мы пытались предложить городу заместить эту площадку – в другом месте разбить парк, были другие варианты, но проблема не решается. И я знаю у других строительных организаций такие же трудности – если территории присвоен статус «Р1», будь там парк или просто спиленные деревья, строить нельзя. И как возмещать потраченные в проект планировки 50 млн рублей?