Застройщики требуют впустить их в городские леса Уфы

Зона «Р1» - это городские леса и парки. Из-за этого обременения у компании г-на Якина срывается проект, в который уже вложено 50 млн рублей.
- Мы разрабатывали проект планировки Кузнецовского Затона, но столкнулись с проблемой – на этой территории статус зоны «Р1» - зоны парков и лесопарков, зеленых насаждений общего пользования и объектов активного отдыха. По факту там – разросшийся кустарник. Мы пытались предложить городу заместить эту площадку – в другом месте разбить парк, были другие варианты, но проблема не решается. И я знаю у других строительных организаций такие же трудности – если территории присвоен статус «Р1», будь там парк или просто спиленные деревья, строить нельзя. И как возмещать потраченные в проект планировки 50 млн рублей?
Госдевелопер и парламентарий предложил найти «способы решения вопроса» на законодательном уровне.
- Пять лет назад при лесоустройстве, лесные массивы Уфы на кадастровый учет поставлены не были, - пояснил начальник управления земельных ресурсов уфимской мэрии Раиль Еникеев. – Это уникальная ситуация, когда городские леса не стоят на кадастровом учете.
Раиль Еникеев предложил «провести работы по лесоустройству на территории Уфы с учетом перспективы застройки и изменить границы лесных насаждений».
- На этот шаг можно пойти, не ущемляя площади лесных массивов, - уверен чиновник. - Понадобится одобрение Росимущества, так как часть городских лесов, формально, в ведении федеральной казны. Работы эти дорогие, но можно провести их за счет застройщиков.
Также г-н Еникеев предложил инициировать изменения в Лесной Кодекс с возможным появлением объектов капстроительства в городских лесах, «исходя из зональности».
- Зона «Р1» - это зона, оговоренная гепланом Уфы: ее можно сменить, - полагает начальник управления земельных ресурсов администрации столицы Башкирии. - Город не стоит на месте. А два тополя растут – это ведь тоже лес. Генплан Уфы разработан в 1999 году, на дворе – 2014, за 15 лет произошли кардинальные изменения, появились новые технологии, город разрастается. Ведь и проспект Октября когда-то был лесом.
Предложение г-на Еникеева сводится к замещению одних парков на другие, но уже в рамках будущих жилых кварталов.
- А потом наложить запрет и сказать, мол, все дорогие товарищи, это уже городские леса, и с учетом дальнейшего развития города, мы эти территории больше не трогаем, - объяснил Раиль Еникеев.
Понять застройщиков можно: на полуострове катастрофически не хватает места для новых жилищных проектов, сносить частный сектор – дорого, но вокруг Уфы – 22 тысячи гектаров лесопарков, с которых просто нужно снять охранный статус. Тем более, что недавно городские парки передали в ведение уфимской мэрии. Но для начала эксперты решили изучить опыт Москвы и Питера.
Дмитрий КОЛПАКОВ.