Энергетики открыли «единое окно» для присоединения к сетям

- Если четыре года назад в республике было 4 тысячи присоединений к сетям, то в этом году – 18 тысяч, рост - почти в шесть раз за четыре года, - комментирует руководитель электросетевой компании Андрей Макаров. - Нас не устраивают сроки технического присоединения. Если год назад, в среднем, это было более трехсот дней, то сейчас – около 150 дней, в следующем году этот срок должен сократится до 100 дней.