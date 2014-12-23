Энергетики открыли «единое окно» для присоединения к сетям

- Система становится понятной и удобной для бизнеса и граждан, - сказал присутствовавший на открытии мэр Уфы Ирек Ялалов.
- Если четыре года назад в республике было 4 тысячи присоединений к сетям, то в этом году – 18 тысяч, рост - почти в шесть раз за четыре года, - комментирует руководитель электросетевой компании Андрей Макаров. - Нас не устраивают сроки технического присоединения. Если год назад, в среднем, это было более трехсот дней, то сейчас – около 150 дней, в следующем году этот срок должен сократится до 100 дней.
Энергетики предприняли для сокращения сроков целый ряд мер – выступили с законодательной инициативой, открыли центр обслуживания клиентов и создали десять специализированных бригад, занимающихся присоединением.
По словам г-на Макарова, клиентский центр работает по схеме «прийти один раз и далее общаться через интернет».
В центре – шесть операторов, они принимают документы не только уфимцев, но жителей городов и районов республики, так как информационная база одна на весь регион.
- Человек живущий в Уфе, но имеющий домик где-нибудь в сельском районе, придет сюда и оформит присоединение, или, наоборот, кто-то приехал в Уфу по делам, и если захватил документы с собой, зашел и оформил подсоединение, - продолжает г-н Макаров.
В новый офис могут обращаться за подключением, как садового домика, так и «свечного завода»: бумаги разделят уже на месте. Срок «пробега» документов для заявителей до 150 кВт – 15 суток, свыше – 30 дней. По итогам заявителю приходит смс, что его документы готовы.
- Это только бумажная работа до подготовки проекта технических условий и договора, - пояснила начальник департамента технологического присоединения сетевой компании Ирина Евменова. - Все зависит от того, где находится сад, и требуются ли работы по строительству сети. Если нужно подключить дом в действующем садоводческом товариществе, потребуется около 15 суток на документы и максимум до четырех месяцев на монтажные работы, для «свечного заводика» – еще месяц дополнительных согласований.
По словам г-жи Евменовой, офис будет работать до 8 часов вечера, так как основной поток заявителей идет к концу дня. По предварительным расчетам, операторы смогут принять до 80 просителей в день.
- Зимой поток небольшой, число людей увеличивается летом, когда активизируются садоводы, - говорит она.
По словам Андрея Макаров, это первый такой центр.
- Мы отработаем здесь технологии, и дальше либо будем создавать сеть таких центров либо создадим один большой, - полагает он.
- Это что-то вроде технического супермаркета, - дал оценку г-н Ялалов.
Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора.