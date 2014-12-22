В Крымском федеральном округе РФ завершилась перепись населения

Из данных опубликованных Крымстатом, известно, что по состоянию на октябрь, население Белогорского района насчитывает 64,6 тысяч человек. В районе 474 зарегистрированных безработных, долги по зарплате – 3,9 млн рублей. ЖКХ-отрасль района генерирует 19,3 млн рублей платежей, это 86 процентов от начисленного, а долг за коммуналку, с учетом старых платежей, составляет примерно те же 19 млн рублей. Предприятия района за год произвели продукции на 241,7 млн рублей. Фермеры собрали в этом году 479,8 тысяч центнеров зерна при средней урожайности в 22,4 центнера с гектара, всего в обороте 21,4 тысячи гектаров пашни. Также сельхозпредприятия продали 5 тысяч тонн мяса, 21,6 тысяч тонн молока, и 49,2 тонны шерсти. На 1 ноября сельхозотрасль Белогорья насчитывала 14,7 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 6,2 тысяч голов коров, 4,8 тысяч голов свиней, 15,3 тысяч голов овец и коз, 312,9 тысяч голов птицы.