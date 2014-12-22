В башкирском минэкологии закрывали глаза на промышленные свалки

Так, паспорта на опасные отходы отсутствовали у фирмы «Алмаш», располагающейся в Чишминском районе Башкортостана, но государственных экологов это не обеспокоило и промышленники ушли от ответственности. А в Давлекановском районе начальство предприятия «Благоустройство», выбрасывавшего на незаконную помойку стройматериалы, отделалось минимальным штрафом, хотя за подобное правонарушение законодательство предусматривает куда более серьезные санкции. Например, приостановление деятельности производства до трех месяцев. То есть чиновники министерства или вовсе не проводили должных проверок, или предпочитали закрывать глаза на нарушения.