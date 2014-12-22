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В башкирском минэкологии закрывали глаза на промышленные свалки

22 декабря 2014, 11:26
Как полагают прокуроры Башкирии, в Минэкологии РБ искажали экологическую картину в республике, не внося в специальный кадастр сведения о несанкционированных свалках, находящихся на территории региона. Причем, чиновники ведомства скрывали не обычные помойки, а отходы промышленных производств. В то время как опасные вещества, оказавшиеся на этих свалках могли повредить жизни и здоровью местного населения.

Так, паспорта на опасные отходы отсутствовали у фирмы «Алмаш», располагающейся в Чишминском районе Башкортостана, но государственных экологов это не обеспокоило и промышленники ушли от ответственности. А в Давлекановском районе начальство предприятия «Благоустройство», выбрасывавшего на незаконную помойку стройматериалы, отделалось минимальным штрафом, хотя за подобное правонарушение законодательство предусматривает куда более серьезные санкции. Например, приостановление деятельности производства до трех месяцев. То есть чиновники министерства или вовсе не проводили должных проверок, или предпочитали закрывать глаза на нарушения.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре РБ, после того, как надзорное ведомство обнаружило эти вопиющие недостатки, министр регионального природопользования и экологии получил представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам рассмотрения пять сотрудников ведомства, в том числе начальник Приуфимского территориального управления, привлечены к дисциплинарной ответственности.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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