Семь башкирских мотогонщиков пробились в финал личного чемпионата России

Всего полуфиналов в личном чемпионате России четыре – они прошли в Новосибирске, Шадринске, Стерлитамаке и Уфе. Столице Башкирии достались яркие участники. Прежде всего – 18-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников, который, хотя и заканчивал выступления, но до сих пор готов поддержать престиж команды. Вторым номером шел его 18-летний ученик, юниор Егор Мышковец. Также участие принимали крепкие гонщики – бронзовый призер прошлогоднего личного чемпионата России Сергей Макаров из Луховиц, Андрей Шишегов и Айрат Хабибуллин из Стерлитамака, Андрей Иванов из Ижевска, москвич Александр Московка.
Именно эти гонщики были на виду и приводили зрителей в восторг красивыми победами. Люди годами ходят на «Строитель» на мотогонки на льду, хорошо разбираются в этом виде, детей приводят, ждут морозов и новых соревнований с нетерпением. Тут целые династии болельщицкие есть! Сегодня Башкортостан уже невозможно представить без этого вида спорта - это ведь целая победная культура. Приезжают россияне, в том числе и кадыровцы, в Берлин, побеждают там европейцев и приводят публику в восторг. Разве какой-нибудь вид спорта так может?
Полуфинал чемпионата России – событие громкое. Просто потому громкое, что мотогонки на льду не могут быть тихими. Многие знают про этот спорт, но для тех, кто молод или знает не все, вкратце обрисуем. Ледовые гонщики – люди до сумасшествия смелые. Их преследует риск, но меры безопасности спасают жизнь спортсменам. Бывают и травмы, но парни снова рвутся на овал - рисковать и побеждать.
Лед серьезных ошибок не прощает. Специальные панцири, шлемы, перчатки, налокотники, наколенники, поножи – все это легко можно порвать шипами длиной 28 миллиметров, которыми щедро утыканы колеса. В основном эти шипы расположены с левой стороны – гонщики ведь гоняют по овалу против часовой стрелки и именно в эту сторону наклоняются, скользя по щербатому льду наколенником. На переднем колесе обычно 120 острых «зубов», на заднем - 150-170.
Рев двигателей на соревнованиях стоит серьезный. Мотоциклы срываются с места, пожирая даже не высокооктановый бензин, а метанол. Тормозов на этих страшных махинах нет – это настолько удивительно, что многие из вас даже не поверят. Но это жесткая правда. Не вошел на нужной скорости в поворот? Готовься улететь в тюки. Видишь, что перед тобой кто-то резко упал - бросай мотоцикл в сторону.
Двигатели в шипованные махины установлены двухклапанные, передач всего две. Это не Формула-1 – с настройками здесь особо не поиграешь, но мастера все равно выпутываются. Когда видишь, как велика разница в езде между конями разных сильных гонщиков, начинаешь уважать техперсонал, который работал над мотоциклами победителей.
Красников и Мышковец сразу стали показывать, что они настоящие хозяева ледового овала. Парни штамповали качественные победы одну за другой. Красников после побед, конечно же, разогревал публику - ставил мотоцикл на дыбы.
Поначалу всем мотоциклистам удавалось удерживаться в седлах своих диких от метанола жеребцов. Но, как известно, чем больше кругов намотано – тем хуже лед. В итоге на некоторых участках трассы ледовых рыцарей стало жестко и высоко подбрасывать. Вначале мотогонщики удерживались в седлах, приводя в восторг зрителей. Но потом все это закончилось падениями. В первом случае даже стало тревожно за здоровье гонщика Айрата Хабибуллина. Он встал, но держался за грудь. Хорошо, что в этом случае обошлось – парень, продолжая держаться за ушиб, побежал через весь овал к боксам участников.
Вторым, кто не удержался - Иван Чичков. Он почти усидел в седле, но все-таки отправился гостить среди тюков с соломой.
Случился в первый день и спорный финиш – наш Хабибуллин чуть-чуть обошел Макарова из Луховиц под клетчатым флагом. Было видно, что Айрат чуть впереди, но судьи долго просматривали повтор. В итоге отдали победу Хабибуллину, а Макаров побежал через ледовый овал к арбитрам выяснять подробности.
Красников и Мышковец побеждали раз за разом, шли со стопроцентным результатом. В итоге двум сильнейшим кадыровцам пришлось встретиться в 17-й гонке, в последней серии заездов первого субботнего дня.
Мышковец лучше взял со старта и укатил вперед. Учитель догнал ученика и стал делать попытки обогнать его. Но Егор выбрал не слишком разбитую шипами траекторию, грамотно вошел в каждый из поворотов и умело из них вышел. Красникову, чтобы не вылететь из седла, пришлось довольствоваться вторым местом, чего он не любит.
Всю эту пару соревновательных дней сотрудники центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова, болельщики выражали признательность Благотворительному фонду «УРАЛ», который позволяет выживать этому виду спорта, ведь он требует немалых вложений.
Так, например, самый титулованный гонщик личного полуфинала и по совместительству президент мотоциклетной федерации РБ Николай Красников отметил, что только при поддержке Благотворительного фонда «УРАЛ» ЦТВС имени Кадырова может приобретать кроссовую технику для детской школы, экипировку, запчасти и прежде всего ледовые мотоциклы.
- И зрители на трибунах понимают, что спидвей в Башкортостане имеет будущее, - говорит он. - При такой поддержке благотворителей, ценящих достижения и историю башкирского мотоспорта, помноженные на старания нынешних воспитанников клуба, мы еще услышим много новых имен и увидим настоящие зрелищные состязания.
По словам Николая Красникова, позиция федерации и ее генерального партнера Благотворительного фонда «УРАЛ» - взращивание своих спортсменов из числа воспитанников детско-юношеской школы. Зрителю приятнее смотреть на местных ребят, следить за их выступлениями и достижениями, как, например, на Егора Мышковца.
Триумфатор первого дня молодой гонщик Егор Мышковец, которого так хвалил его наставник и соперник в спортивной борьбе Николай Красников, также не остался в стороне.
- Соревнования проходят на высоком уровне. Лед сегодня был отличный. Все замечательно. Благотворительный фонд «УРАЛ» нас всегда поддерживает – хочется сказать ему большое спасибо за это.
- Как сегодня показала себя техника?
- Хорошо себя вела во всем – сцепление работало как надо, двигатель тоже, в общем, все было хорошо. Спасибо техникам и отцу!
- Ты старался выбирать дугу пошире, чтобы мотоцикл не так сильно подбрасывало?
- Да, пошире ехал, смещаясь ближе к центру, чтобы следовать по наилучшему покрытию и чтобы не было резкого подбрасывания.
- Как победил самого Николая Красникова?
- Выиграл старт и не дал своему наставнику себя перегнать…
На следующий день уже Николай Красников отплатил Мышковцу той же монетой в первом заезде – 21-м порядковым, если считать оба дня соревнований. Многократный чемпион мира выиграл старт и не дал догнать себя.
Из-за этого уфимские лидеры сравнялись по очкам. Они выигрывали в остальных заездах и обходились без падений до самой последней серии.
И тут в 37-м заезде в спор двух шикарных ледовых мотогонщиков вмешалась техника. У Красникова после удачного старта и выхода из первого поворота отказал мотор. Мотоцикл Николая резко затормозил – и тут же в него сзади врезался москвич Александр Московка. Этот контакт к падению мотогонщиков не привел, но дальше ехал уфимец Линар Магфуров, который, чтобы избежать аварии, резко отклонился вправо и въехал в тюки с соломой. Поднялся он не сразу и с трудом. Красникова дисквалифицировали.
Мышковец свою завершающую гонку выиграл и стал победителем уфимского полуфинала. Из столицы Башкортостана в финалы, которые пройдут 27-28 декабря в Тольятти и 10-11 января в Уфе, квалифицировалась следующая четверка. На ступеньку смог вскочить набравший 23 балла и ставший четвертым Андрей Шишегов. Сергей Макаров из Луховиц - третий с 25-ю очками. Вторым стал Николай Красников (26). Победил, потеряв лишь одно очко, кандидат в мастера спорта Егор Мышковец (29), с чем мы его и поздравляем!
В итоге в финал чемпионата России пробились следующие 16 гонщиков - Егор Мышковец, Николай Красников, Дмитрий Колтаков и Дмитрий Буланкин из Уфы, Андрей Шишегов, Евгений Шаров и Сергей Карачинцев из Стерлитамака, Дмитрий Хомицевич, Роман Акименко и Сергей Логачев из Благовещенска, Виталий Хомицевич и Артем Новик из Каменск-Уральского, Игорь Кононов, Даниил Иванов и Никита Толокнов из Тольятти, Сергей Макаров из Луховиц. Обязательно приходите 10 и 11 января не стадион поддержать наших ребят.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото Ирины ГОРЬКОВОЙ