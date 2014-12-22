Семь башкирских мотогонщиков пробились в финал личного чемпионата России

Уфа – столица мотоспорта России. Кто-то с этим красивым лозунгом может и поспорить. Но если посмотреть на успехи мастеров центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова в мотогонках на льду, то сомнений не останется. Кубков, золота и прочих спортивных ценностей добыто нашими отчаянными парнями столько, что можно сделать хороший вклад в золотовалютный запас России. Или просто гордиться. С болельщиками тоже все в полном порядке. На полуфиналах личного чемпионата России, прошедших на минувшей неделе, стадион «Строитель» был заполнен болельщиками, значительная часть их которых смотрела за соревнованиями со знанием дела – заполняя таблички в ярких программках, считая очки, споря и обсуждая. Какой еще вид спорта может этим похвастаться?