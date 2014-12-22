Новый «таксомоторный» закон поможет выйти из тени многим перевозчикам

Главной темой обсуждения стал проект нового федерального закона «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который уже успел пройти первое чтение в Госдуме. Действующее таксомоторное законодательство на практике показало свою несостоятельность. Теперь на этом рынке требуются новые правила игры, чтобы сделать его, наконец, цивилизованным, легальным и безопасным.
Вам шашечки или ехать?
В «Опоре России» полагают, что многие положения прежнего документа не учитывают в полной мере современных условий рынка таксомоторных перевозок, особенно его региональных особенностей и интересов малого предпринимательства. Большинство экспертов, участников рынка, да и самих «регуляторов» считают, что закон потому и оказался практически «сырым» и «нерабочим», что принимался в необъяснимой спешке, без обсуждения с профессиональным сообществом и каких либо общественных слушаний.
Как рассказывают работающие в отрасли, сегодня в республике большинство таксистов – законопослушные индивидуальные предприниматели, готовые платить налоги и работать по правилам.
- Такси – социально важная сфера. К сожалению, действующее законодательство само выдавливает перевозчиков в тень, особенно тех, кто только недавно решил заняться таксомоторными перевозками. Вместо исправных налоговых отчислений государство получает нелегалов за рулем такси, - говорит генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан Денис Мусин.
Какие факторы мешают нормальному развитию отрасли, и обсуждали на круглом столе. «Острых углов» не обходили. Сегодня для властей и профессионального сообщества задача-максимум – создать цивилизованный рынок, полностью легализовать частного перевозчика, мотивировать его вести легальный бизнес, гарантировать соблюдение пассажирской и дорожной безопасности и обеспечить разумный баланс между ценой и качеством услуги такси.
По словам члена комитета по таксомоторным перевозкам башкирского отделения «Опоры России» Александра Деобальда, в тени пребывают многие, кто бы мог и хотел работать официально.
- Почему многие не легализовались? – задался он вопросом. – Причины на поверхности: административные барьеры, сложная налоговая отчетность и большие налоги. После оформления статуса предпринимателя начинается темный лес: исчислять квартальные налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды – все вовремя и правильно платить сложно, требуется знания и подготовка. При этом он должен заплатить налогов и отчислений как минимум 39 тысяч рублей в год, независимо от объема перевозок.
По словам г-на Деобальда, таксист-одиночка несет огромные затраты: бензин, страховки по повышенным тарифам, техобслуживание машины и ее перекраска в желтый цвет – это обязательное ныне законодательное требование, расходы на предрейсовые медицинский и технический осмотры.
- К сожалению, таксисту проще и дешевле заплатить штраф за отсутствие лицензии, чем соблюдать зачастую непроходимый «частокол» регламентирующих правил, - говорит Александр Деобальд. – Мы таких водителей, конечно, не оправдываем, но в целом их можно понять.
По словам активиста «Опоры России», есть простое и эффективное решение проблемы.
- Сейчас обсуждается идея о патентном налогообложении для самозанятых граждан. А ведь таксист – классический пример самозанятого гражданина, - объясняет он. - Смотрите, как все просто: таксист платит за патент приемлемую сумму, например, 10-15 тысяч рублей в год, рассчитывается с государством, и никакой тебе отчетности, бюрократии и волокиты. В результате таксист вышел из тени, работает ко всеобщему удовлетворению легально, а в бюджет поступают деньги.
Эксперты предлагают введение патента для таксиста-частника, как «самозанятого» гражданина, без необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а размер оплаты за патент оставить на самостоятельное определение каждого региона «с учетом конкретной экономической ситуации».
Председатель профильного комитета по таксомоторным перевозкам башкирского регионального отделения «Опоры России» Михаил Гасников подчеркнул, что такая патентная система для «самозанятых» граждан с единым платежом на 3, 6 или 12 месяцев, включающим сумму налога и взноса во внебюджетные фонды, позволит вывести из тени львиную долю частных перевозчиков и предоставить им определенные гарантии. А в будущем это положительно скажется на безопасности перевозок и собираемости налогов.
- Негативно повлияет на таксомоторную отрасль введение госрегулирования тарифов такси. Установление нижней либо верхней планки на услугу такси совершенно не продуктивно. Легальный таксист согласен, например, отвезти клиента недорого, а нельзя: возить дешевле, чем установлено, запрещено. Или, наоборот – на улице мороз, гололед, снежные заносы, страшные пробки – таксист в такое сложное время готов работать только по повышенной цене, а нельзя: возить дороже, чем установлено, запрещено. Только здоровая конкуренция и прозрачный рынок способны оптимизировать цену такси, - добавил г-н Гасников.
Участники круглого стола выступили против государственного регулирования тарифов на услуги легкового такси, сойдясь во мнении, что только здоровая конкуренция и прозрачный рынок способны оптимизировать цену услуги.
Финальный заезд
Серьезным препятствием для легализации рынка, по единодушному мнению его участников, оказался обязательный для нашей республики желтый цвет машины такси. Многие сегодняшние легальные таксисты откровенно говорят, что в ближайшие год-два будут вынуждены уйти в тень.
- Большинство перевозчиков работает на своих автомобилях самых разных цветов. Специально машину для работы в такси покупают единицы, - продолжает Александр Деобальд. - Для себя машину обычно берут на вторичном рынке, не новую и не желтую. А решение стать таксистом может прийти позже. Крашенный или обклеенный в пленку автомобиль сильно падает в цене при продаже. Ведь не надо забывать, что автомобиль для таксиста - это не только средство для производства услуг, но и личное имущество, и личное пространство. Таксист ставит на крышу фонарь, наносит на борта шашечки на магнитах, оказывает услугу – все по закону. Закончил работу – снимает таксомоторную атрибутику, везет жену в театр или магазин: теперь он не на работе, а рядовой законопослушный водитель, не желающий выделяться в потоке машин. И он имеет на это право.
Решение тоже простое – на законодательном уровне республики разрешить работать в такси машинам любого цвета.
Главный специалист-эксперт отдела координации деятельности предприятий транспортного комплекса Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ Рафис Ахметдинов рассказал, что на сегодняшний день на территории Уфы и Уфимского района деятельность по перевозке пассажиров легковым такси осуществляют 482 хозяйствующих субъекта, действует 2182 разрешения. Он отметил, что в текущем году заметно сократилось число поступивших заявлений на получение разрешений на осуществление деятельности легкового такси.
Как полагают эксперты, все перечисленные в ходе круглого стола факторы в совокупности и стали причиной столь резкого сокращения желающих стать легальным перевозчиком.
Г-н Деобальд полагает, что также должен быть упрощен порядок получения патента на работу такси, что сегодня в России является сложной и долгой процедурой.
- Сегодня из-за высокой стоимости патентная система в Башкирии не пользуется спросом, - говорит Денис Мусин. - А ведь деньги от патентов должны пополнять муниципальные бюджеты: города и районы в них кровно заинтересованы.
Кроме того, от нового «таксомоторного» закона профессионалы ждут устранения несправедливости в части привлечения к ответственности легальных перевозчиков на фоне «бомбил». Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: те, кто «партизанит» на дороге, в случае своего разоблачения могут отделаться фактически «легким испугом».
- Законопослушный таксист, которого видно за версту, даже за незначительное нарушение заплатит большой штраф, а нелегал, которого не отличить от обычного автолюбителя, максимум отделается штрафом в 1,5 тысячи рублей, - говорит Александр Деобальд. - Надо снизить штрафы для легального такси и повысить для «бомбил».
- Мы все прекрасно понимаем, что строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения – нет даже механизма, как вылавливать нелегалов, - говорит г-н Мусин. – А просто взять и запретить не получится, мы уже это проходили с существующим законом, который «проскочил» без обсуждения с предпринимательским сообществом.
Крутой маршрут
В настоящее время полноправными, законными участниками рынка таксомоторных услуг являются как «классические» таксопарки и частные перевозчики, так и активно развивающиеся диспетчерские службы.
Таксисты настаивают, что их бизнес - один из наиболее высокотехнологичных в современном российском рынке: теперь каждый водитель-предприниматель сам выбирает компанию-партнера.
- Немногие понимают разницу между «таксопарком» и «диспетчерской службой такси», - объясняет Михаил Гасников. – Первая имеет свой автопарк, а диспетчерская служба заключает договора с индивидуальными перевозчиками, и водитель носит на бортах названия фирмы, с которой заключил договор рекламы. Если по-простому, то диспетчерская служба бесплатно собирает информацию с граждан и за деньги продает ее перевозчикам. За оказание информационных услуг она и платит налоги в установленном порядке. Развитие мобильных технологий и программного обеспечения уже не требует вмешательства человека, и даже вызов такси может происходить без диспетчера. Приложения для смартфонов упростили вызов машины до минимума.
- Почти все диспетчерские службы давно перешли на мобильные приложения, позволяющие вызвать машину без звонка диспетчеру. Причем, сами программы отсекают заказы от водителей, которые за рулем больше восьми часов, как того и требует законодательство, - говорит Михаил.
Кстати, в обсуждаемом законопроекте впервые отдельно вводится понятие диспетчерских, операторских и иных служб заказа такси, услугами которых пользуются сегодня подавляющее большинство перевозчиков и пассажиров.
Однако есть проблемы, которые не решат мобильные технологии. Для выхода в рейс легальному таксисту нужно пройти медосмотр, а его машине получить допуск механика.
Таксисты в один голос утверждают, что частный рынок медуслуг и техосмотра – неадекватно завышен в цене и крайне не комфортен.
Индивидуальный предприниматель – таксист Юрий Новиков, в 2013 году получивший официальное разрешение и работающий с несколькими диспетчерскими службами, рассказал о расценках и тратах на свое авто.
- Я работаю четыре дня в неделю, каждое утро просиживаю час-полтора на медосмотре в общей очереди, это стоит 250 рублей. Плюс будь добр заплати 300 рублей механику за техосмотр. Также вожу детское кресло. Зарабатываю 25-28 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. 22 тысячи рублей в год – налоги, 50 тысяч рублей - КАСКО, 13 тысяч - ОСАГО и около 100 тысяч – ремонтные расходы. А машин уже пробежала почти 300 тысяч километров. Или взять обязательный желтый цвет. Кто вообще это придумал? Многие кивают на пример Москвы, но извините: московские власти дают каждому таксисту субсидию за потерю товарного вида машины в несколько десятков тысяч рублей, - делится своей непростой долей обычный перевозчик.
- Пройти предрейсовый осмотр – в среднем по городу - 350 рублей, при 20 сменах в месяц - это семь тысяч рублей, - продолжает Михаил Гасников. - Медкабинеты не всегда доступны в круглосуточном режиме. В шаговой доступности только муниципальные поликлиники, но они работают с восьми часов и в приоритетном порядке водителя не примут.
Как вариант - оптимизация предрейсового осмотра: с одного раза в сутки до одного раз в месяц, а для владельцев новых машин еще реже.
Член комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, депутат Курултая РБ Гафур Алибаев подытожил обсуждение:
- Штрафами, запретами и ограничениями невозможно решать проблемы такси, поэтому нужно детально подходить к введению изменений, учитывая и сохраняя баланс интересов государства и профессионального сообщества, - уверен он. - Необходимо упростить процедуру легализации для частного перевозчика. Он должен иметь ощутимый приоритет. Таксомоторный рынок - это крайне нервная точка, требующая изменений действующего законодательства. Поэтому нужно без спешки, после общественного обсуждения принимать такого рода решения. Главное - не перегибать палку, действовать последовательно, чтобы своими решениями не загнать опять людей в нелегальную плоскость.
По словам участников круглого стола, от будущих поправок зависит таксомоторная отрасль как Башкортостана, так и всей страны. Результатом конструктивного диалога всех заинтересованных сторон стала резолюция по основным вопросам регулирования деятельности такси в стране и Башкортостане. Эксперты и члены профессионального сообщества единодушно высказались в поддержку той редакции нового законопроекта, которая уже прошла первое чтение в Госдуме.
Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.