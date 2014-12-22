Новый «таксомоторный» закон поможет выйти из тени многим перевозчикам

- Большинство перевозчиков работает на своих автомобилях самых разных цветов. Специально машину для работы в такси покупают единицы, - продолжает Александр Деобальд. - Для себя машину обычно берут на вторичном рынке, не новую и не желтую. А решение стать таксистом может прийти позже. Крашенный или обклеенный в пленку автомобиль сильно падает в цене при продаже. Ведь не надо забывать, что автомобиль для таксиста - это не только средство для производства услуг, но и личное имущество, и личное пространство. Таксист ставит на крышу фонарь, наносит на борта шашечки на магнитах, оказывает услугу – все по закону. Закончил работу – снимает таксомоторную атрибутику, везет жену в театр или магазин: теперь он не на работе, а рядовой законопослушный водитель, не желающий выделяться в потоке машин. И он имеет на это право.