Лишенный прав пьяный лихач угробил пассажира и может попасть за решетку на 8 лет

За смерть 28-летнего мужчины ответит перед судом 31-летний житель Туймазов Искандар Надршин. Надршин попал под уголовное преследование за то, что в июле этого года уселся за руль пьяным и на большой скорости опрокинул свою иномарку «Фрльксваген-Бора» в кювет. Сам водитель не пострадал, а вот его пассажир ушел в мир иной.