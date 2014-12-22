Лишенный прав пьяный лихач угробил пассажира и может попасть за решетку на 8 лет

Как выяснилось, лихач не только нарушил все законные нормы, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, но и уже однажды был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Срок назначенного судом лишения права водить машину еще не истек, а туймазинец вновь, без документов, приняв на грудь, решил полихачить на дороге.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, установлено, что отправившись вместе с пассажиром в деревню Курчеево, пьяный водитель развил на трассе скорость в 120 километров в час, но не удержал машину и улетел в кювет.
В ближайшее время Бакалинский суд рассмотрит дело Искандара Надршина – его обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека»). В случае, если Фемида признает мужчину виновным, ему грозит до восьми лет лишения свободы.