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Лишенный прав пьяный лихач угробил пассажира и может попасть за решетку на 8 лет

22 декабря 2014, 11:47
За смерть 28-летнего мужчины ответит перед судом 31-летний житель Туймазов Искандар Надршин. Надршин попал под уголовное преследование за то, что в июле этого года уселся за руль пьяным и на большой скорости опрокинул свою иномарку «Фрльксваген-Бора» в кювет. Сам водитель не пострадал, а вот его пассажир ушел в мир иной.

Как выяснилось, лихач не только нарушил все законные нормы, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, но и уже однажды был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Срок назначенного судом лишения права водить машину еще не истек, а туймазинец вновь, без документов, приняв на грудь, решил полихачить на дороге.

Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкирии, установлено, что отправившись вместе с пассажиром в деревню Курчеево, пьяный водитель развил на трассе скорость в 120 километров в час, но не удержал машину и улетел в кювет.

В ближайшее время Бакалинский суд рассмотрит дело Искандара Надршина – его обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека»). В случае, если Фемида признает мужчину виновным, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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