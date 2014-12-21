Улицу Ленина отремонтируют за 119 млн рублей, а трибуны перед горсоветом за 56 млн

Таким образом власти столицы Башкирии намерены привести в порядок улицу Ленина в пределах делового центра до бульвара Ибрагимова и начала частного сектора. На заказываемом участке установят чугунные ажурные ограды, столбики, скамейки и фонари.
По подсчетам коммунальщиков, ремонт одного метра тротуара обойдется казне примерно в 144 тысячи рублей. От подрядчика мэрия требует пять лет гарантии.
В тот же день УКХиБ отберет подрядчика для ремонта 600-метровой аллеи по проспекту Октября на участке от Южного до Северного проезда перед зданием горсовета. Этот контракт оценивается в 56,8 млн рублей. На аллее высадят по двадцать лип, елей и берез, отремонтируют тротуар и установят поливочный водопровод для оросительной системы. Также будут отремонтированы гранитные трибуны.
Дмитрий КОЛПАКОВ.