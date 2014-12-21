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Улицу Ленина отремонтируют за 119 млн рублей, а трибуны перед горсоветом за 56 млн

21 декабря 2014, 19:40
Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы 2 февраля отберет подрядчика для ремонта 825-метрового участка тротуара на улице Ленина от Революционной до бульвара Ибрагимова. Торговаться за контракт начнут с 118,9 млн рублей.

Таким образом власти столицы Башкирии намерены привести в порядок улицу Ленина в пределах делового центра до бульвара Ибрагимова и начала частного сектора. На заказываемом участке установят чугунные ажурные ограды, столбики, скамейки и фонари.

По подсчетам коммунальщиков, ремонт одного метра тротуара обойдется казне примерно в 144 тысячи рублей. От подрядчика мэрия требует пять лет гарантии.

В тот же день УКХиБ отберет подрядчика для ремонта 600-метровой аллеи по проспекту Октября на участке от Южного до Северного проезда перед зданием горсовета. Этот контракт оценивается в 56,8 млн рублей. На аллее высадят по двадцать лип, елей и берез, отремонтируют тротуар и установят поливочный водопровод для оросительной системы. Также будут отремонтированы гранитные трибуны.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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