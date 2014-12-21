Улицу Ленина отремонтируют за 119 млн рублей, а трибуны перед горсоветом за 56 млн

В тот же день УКХиБ отберет подрядчика для ремонта 600-метровой аллеи по проспекту Октября на участке от Южного до Северного проезда перед зданием горсовета. Этот контракт оценивается в 56,8 млн рублей. На аллее высадят по двадцать лип, елей и берез, отремонтируют тротуар и установят поливочный водопровод для оросительной системы. Также будут отремонтированы гранитные трибуны.