Теперь шведов. Как Россия выиграла турнир сочинский евротур

Всего два матча понадобилось сборной России, чтобы одержать победу на домашнем этапе еврохоккейтура. Команда Олега Знарка одержала две победы, над Суоми и Швецией – как только начался овертайм в мачте между чехами и финнами, стало ясно, что «нас не догонят». Игра нашей национальной командой была показана не самая блестящая. Но раз выиграли и превратили следующую игру против чехов в просто шоу – нужно отдать должное каждому хоккеисту. Даже тех похвалим, кто два матча подряд очков заработать не может – а в их числе как раз все бывшие и нынешние «юлаевцы».