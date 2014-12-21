Теперь шведов. Как Россия выиграла турнир сочинский евротур

Саша Еременко против Швеции не играл. Три вратаря приехали в Сочи за Россию выступать – надо хотя бы двум дать сыграть, лучше трем. Так что сухой Александр уступил позицию первого номера Константину Барулину. В третьем матче его тоже не будет в рамке в стартовом составе. Там будет находиться Станислав Галимов.
Барулин сыграл против шведов хуже, чем Еременко против финнов. Одну шайбу на Константина точно можно повесить. В целом, Барулин был хорош, но дважды капитулировал, а Александр в своем матче – ни разу.
Если бы хоть кто-то из «юлаевцев» или даже бывших «юлаевцев» заработал в этой игре хотя бы одно очко – я бы бегал с бубном и орал на всю округу. Но нет, не случилось. Нельзя сказать, что действовали плохо. Каждый внес свой посильный вклад в дело победы. Но очков никто не набрал – и это неприятно.
Больше всего я верил в успех Игоря Григоренко. Он проводит достойный сезон. Нынешний игрок ЦСКА давно не получал свой шанс в национальной команде, хотя очень хочет играть там. Но у Игоря в игре против «трех корон» не получилось показать тренерам что-то осязаемое, заметное и очень важное.
Илья Зубов играл вместе с двумя звездами КХЛ – Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным. Некоторое время у них ушло на привыкание, потом могли забросить, но с этим не повезло. В какие-то фрагменты действия этой тройки восхищали. Однако приходится подчеркнуть, нет голов – нет мультиков.
Денис Паршин играл в четвертом звене, заменив там по ходу игры тезку Кокарева. Звено сразу преобразилось и стало радовать не только качественным разрушением, но и умением создать проблемы сопернику в его зоне обороны.
Особо отмечу, что никто из играющих и поигравших за «Салават Юлаев» не удалился. Это, конечно, не говорит о том, что в Уфе воспитывают железную башкирскую дисциплину. Но ведь радует, когда знакомые в важном деле не подводят? Радует.
Защитников Андрея Зубарева и Александра Кутузова в этом матче вновь нужно хвалить за игру в обороне. Тут особенно выделился Зубарев отпахавший при страже своих ворот подозрительно великолепно. Он, интересно, в «Салавате Юлаеве» так сможет?
Кутузов старался действовать в рамках правил. В итоге, вполне могло показаться, что он был недостаточно жестким. Может и так, конечно, но в любом случае больших претензий к Александру нет. В атаку он вместе со всей своей пятеркой бегал не мало, и у ворот соперника появлялся, но набором очков это не закончилось.
Победу команде Олега Знарка обеспечил успешный отскок от шведа и две шайбы Илья Ковальчука. Вначале в большинстве россияне отличились благодаря автоголу. Их в хоккее не записывают в протокол, поэтому автором признали бросившего перед этим Антона Белова. В ассистентах у Белова отметились Максим Чудинов и Илья Ковальчук.
Во втором периоде шведы вышли вперед. При игре в равных составах отличились Джимми Эрикссон и Парик Херсли. Особенно обиден гол второго – простой наброс залетел нашему вратарю между щитков, хотя он все прекрасно видел.
И тут пришло время Илья Ковальчука. Еще во втором периоде он в большинстве замкнул шикарную передачу Максима Чудинова, 2:2. Затем в третьем форвард СКА точно бросил прикрытому вратарю в мертвую зону от синей линии с позиции левого защитника, 3:2.
Дальше было как в «Полтаве» Пушкина, только наоборот. Шведы хоть и ломили – русские не согнулись. Заполненный сочинский «Большой» был рад. Так, глядишь, в курортной зоне появится территория хоккея. В общем-то, дело хорошее.
Победа над шведами ценна тем, что они привезли на Евротур в Сочи полноценный качественный состав. Русские поступили так же – в итоге мы увидели захватывающий матч.
Впереди в Сочи всего одна против чехов – и в Уфу ненадолго вернется КХЛ. А далее у уфимских мастеров Кубок Шпенглера.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта fhr.ru