Морское собрание Башкирии прославляет республику благородными делами

– Уфе досталась рубка той самой лодки, с которой во время учений НАТО случилась интересная история, - рассказывает Юлай Муратов. - Мы планируем, что на открытие комплекса приедет капитан или штурман «Щуки» и расскажет все в деталях. Мне многие говорят: наверно, тяжеловато вам в денежном плане? Общественные организации не поддерживаются никем, каждый выживает, как умеет. Хорошо, что у нас есть спонсорская поддержка Фонда «УРАЛ». Это доверие мы стараемся оправдать. Если берем деньги у меценатов, то тратим их до копейки на дело, да и еще свои вкладываем.