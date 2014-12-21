Морское собрание Башкирии прославляет республику благородными делами

Морские волки с Уральских гор
Когда речь заходит о Морском собрании Республики Башкортостан, многие удивляются: Башкирия ведь не имеет выхода к морю.
– Море у нас было всегда, у нас воды нет, - улыбается председатель Собрания Юлай Муратов. - Сами посудите: Шиханские горы – древние рифы, они состоят из ракушек. А Красноусольский санаторий? Там же настоящая морская вода с солью!
А если говорить серьезно, то республику по праву можно назвать морской. Здесь проживает свыше 43 тысяч моряков, более 30 уроженцев башкирской земли являются адмиралами. В числе руководителей и почетных членов организации – 12 героев Советского Союза и России. Поэтому особенно важным башкирские моряки считают помогать ветеранам флота, поддерживать земляков, которые служат в военно-морских войсках России и заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения.
Подводя итоги уходящего года, члены Морского собрания Башкирии рассказывают, какие важные поездки им удалось совершить.
В апреле члены Морского собрания отправились в Крым. В рабочую поездку их пригласил президент Российской ассоциации героев командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов. Башкирские моряки побывали на кораблях Черноморского флота, где служат наши земляки, выступали в местных школах, навестили крымских ветеранов, посетили в Севастополе бывшую Военно-морскую академию ВМС Украины, которая с присоединением Крыма к России обрела историческое имя – Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Павла Нахимова. Ветеранам делегация из Башкирии подарила ноутбук, а учебному заведению оказала материальную помощь.
– Сумма была небольшая, 75 тысяч рублей, что было в кармане, то и отдали, - рассказывает Юлай Азаматович. – Училище смогло купить оргтехнику, оборудование для работы. Рады были, как будто мы им миллион дали. Начальник училища так и сказал: в течение месяца кто только ни приезжал, что только ни обещали, вы единственная организация, которая реально помогла.
Нахимовцы обещали ветеранам, что теперь для мальчишек из нашей республики, желающих учиться морскому делу, двери учебного заведения будут открыты. К башкирским ребятам здесь проявят особое внимание.
Летом этого года представители Морского собрания республики по приглашению администрации президента Лукашенко отправились в Беларусь на празднование 70-летия освобождения от фашизма.
Чтобы помнили
В мае следующего года, в дни празднования 70-летия окончания Великой Отечественной войны, в уфимском парке Победы состоится открытие мемориала памяти моряков-подводников, инициатором создания которого стали члены республиканского морского собрания. Центральным звеном военно-исторического комплекса станет часть легендарного атомохода 671 «Щука». Финансовую поддержку проекту оказывает Благотворительный фонд «УРАЛ». Кроме рубки субмарины мемориал украсят гранитная плита с именами погибших моряков подводной лодки «Курск», куда вмонтируют лопасть торпеды печально известного атомохода, затонувшего в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Здесь же расположится стела с портретами великих российских адмиралов: Петра Первого, Федора Ушакова, Павла Нахимова, Степана Макарова, на которой высекут ставшие крылатыми слова знаменитых морских полководцев. Рядом с памятником уфимские моряки собираются заложить аллею.
- Все наши обращения в фонд, все наши пожелания учитываются и решаются положительно, - отмечают в Морском собрании. - Наглядный пример - этот крупный проект, который удалось реализовать с помощью Фонда «УРАЛ»: приобретение, доставка и установка в уфимском парке Победы рубки подводной лодки, как памятника морякам, погибшим в мирное время.
На уникальный музейный экспонат с 40-летней историей кроме столицы Башкирии претендовали Челябинск, Нижний Новгород и Оренбург. Однако в итоге руководство завода, производившего реконструкцию, решило передать часть подлодки Уфе. Часть легендарного атомохода 671 «Щука», построенного в 1969 году, — единственная рубка подобной конструкции, сохранившаяся на постсоветском пространстве. Она и станет центральным звеном уфимского мемориала. В организации уверены, что это будет один из лучших комплексов морской тематики в России.
– Уфе досталась рубка той самой лодки, с которой во время учений НАТО случилась интересная история, - рассказывает Юлай Муратов. - Мы планируем, что на открытие комплекса приедет капитан или штурман «Щуки» и расскажет все в деталях. Мне многие говорят: наверно, тяжеловато вам в денежном плане? Общественные организации не поддерживаются никем, каждый выживает, как умеет. Хорошо, что у нас есть спонсорская поддержка Фонда «УРАЛ». Это доверие мы стараемся оправдать. Если берем деньги у меценатов, то тратим их до копейки на дело, да и еще свои вкладываем.
Батяня-комбат в гостях у уфимских ребят
Глава Морского собрания Башкирии уверен, что создание мемориала станет важной вехой в новейшей истории республики.
– Башкирские мужчины – это воины, защитники, - говорит Юлай Муратов. - Надо возрождать наш дух. Взять 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию, там ведь 78 героев Советского Союза. Где еще такая есть?
В феврале этого года члены Морского собрания провели урок мужества в пяти школах Уфы. Перед ребятами выступили герои СССР и России, в том числе ветеран Афгана генерал-майор Александр Солоянов. Именно о нем написана знаменитая песня «Любэ» «Комбат». Следующая подобная встреча с участием героев России намечена на 18 декабря.
– Мы на встречи с ветеранами собираем до 700-800 детишек. И если мы хоть одного-двоих из них заинтересуем, уже хорошо. Может быть, кто-то из этих школьников в будущем примет решение поступать в военное училище, - говорит Юлай Азаматович.
Важным своим достижением руководство Морского собрания считает сохранение в Уфе Детского морского центра имени Михаила Бакаева. Из-за отсутствия финансирования его хотели закрыть. Но благодаря усилиям моряков Башкирии детский центр был переведен в систему МЧС. В этом году в здании, где занимаются около 800 человек, провели капитальный ремонт, центру выделили приличное финансирование, а члены республиканского Морского собрания подарили юным морякам макеты новейших подводных лодок. В перспективе на базе детской организации будет открыт городской кадетский центр с интернатом и общежитием под эгидой города.
– Нужно проявлять заботу о беспризорниках, ребятах из малообеспеченных и неблагополучных семей, а иначе их заберут улица или сектанты, - считает руководитель Собрания. – Любой парнишка должен отслужить. Мужчина должен защищать родину. Молодежь-то у нас хорошая, владеет информацией, все быстро схватывает. Я встречаюсь с ними и радуюсь: в глазах блеск, но огорчает отсутствие идеологической основы, нет военно-патриотической работы. Для этого и нужны кадетские корпуса и детские центры.
В планах у Морского собрания и Фонда «УРАЛ» на будущий год - открытие совместно с республиканской Федерацией тхэквондо трех детских тренировочных секций.
Помогают моряки Башкирии и солдатским матерям, чьи сыновья оказались в трудной ситуации.
– В какой-то момент к нам стали обращаться женщины, у сыновей которых проблемы в армии, – рассказывает Юлай Муратов. – Несмотря на то, что эти функции в прямые обязанности нашей организации не входят, стараемся помочь.
Юлай Азаматович отмечает, что у регионов есть особый рейтинг, где оценивают попадание ребят в элитные войска.
– Речь идет не о спецназе или десанте, а о пограничниках и моряках, - объясняет он - Пограничники – это ответственность и преданность, а военно-морской флот – новейшее оборудование, сложные приборы. Одна подводная лодка может уничтожить 240 городов, поэтому на флот набирают психологически устойчивых, преданных, дисциплинированных ребят, здесь не только физическое здоровье, но и умственное развитие важно. И по этим показателям Башкирия занимает одну из лидирующих позиций. Нигде в ближайших регионах такого нет. Такой рейтинг говорит о надежности республики.
БАЛовни судьбы
Особую заботу в организации уделяют ветеранам войны, сегодня среди членов собрания их осталось всего шестеро. Когда пенсии у фронтовиков были небольшие, моряки регулярно покупали для них продукты первой необходимости. Теперь необходимость в помощи такого рода отпала. В этом году руководство собрания организовало для героев поездку в Москву на празднование Победы в Великой Отечественной войне.
Старейшему члену Морского собрания - Апушу Арслановичу Баимбетову – 101 год. Уроженец села Чекмагуш был призван в ряды красноармейцев в 1935 году. Участвовал в сражении на озере Хасан в 1938 году. Великую Отечественную войну встретил в Приморье. Воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Австрии. По окончании войны более десяти лет служил в Севастополе, на гражданку ушел с должности начальника финансового управления Черноморского флота. Башкирский аксакал не раз становился участником встрече моряков-ветеранов с уфимскими школьниками. Ему есть о чем рассказать молодому поколению: в годы войны трижды был ранен, дважды попадал в окружение. За проявленное мужество Апуш Баимбетов удостоен трех орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, медалей.
Сегодня фронтовик по-прежнему бодр духом, однако недавно решил покинуть родную республику. После присоединения Крыма к России Апуш Арсланович переехал жить к любимому Черному морю. В Севастополе у ветерана имелось жилье, однако из-за бюрократических препон он, гражданин России, не мог проживать там постоянно. Теперь ситуация благополучно разрешилась.
– На средства Благотворительного фонда «УРАЛ» мы выпускаем книги о службе наших земляков на флоте, воспоминания и стихи ветеранов, – перечисляет Юлай Муратов. – В этом году отметили сразу две памятных даты – 25 лет вывода советских войск из Афганистана и 20 лет начала антитеррористической операции на Северном Кавказе. Сняли фильмы про моряков-пограничников, памяти АПЛ «Комсомолец». Подбирали материалы, ездили на действующую подлодку – разрешение получали полгода. Встречались с моряками, и они удивлялись: «Как вы сюда попали? К нам никто не может пройти». А все благодаря нашим генералам.
В планах моряков Башкирии поездка в следующем году на Дальний Восток, по местам боевой славы ветеранов республики.
А 21 декабря в Уфе пройдет Новогодний морской бал, где члены собрания подведут итоги уходящего года, поздравят юбиляров, поставят новые задачи и поднимут настроение себе и своим близким. Идея проведения семейного праздника пришла в голову Юлаю Муратову четыре года назад.
– Я сказал нашим ветеранам: «Вы служили на флоте, месяцами не бывали дома, да и сейчас все время в разъездах, на мероприятиях, а жены у вас все время одни. Так давайте хоть теперь, когда мы уволились в запас, сделаем для своих любимых праздник», - рассказывает он.
Недавно у моряков Башкирии появился еще один повод для гордости. Новому корпусу современного атомного подводного ракетного крейсера присвоят имя города Уфы. Впервые в истории республики субмарину назовут в честь миллионника, откуда ежегодно в морской флот прибывают десятки новобранцев. Пятую по счету многоцелевую атомную подводную лодку проекта «Ясень», которая будет носить имя «Уфа», заложат в Северодвинске уже в будущем году. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Чирков уже подписал соответствующую резолюцию. Ввод подлодки в строй ожидается к 2020 году.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.