Михаил Бабич: «Если мы не работаем с молодежью, значит с ней работают другие силы»

Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич отметил, что тема патриотического воспитания молодежи сегодня является животрепещущей, особенно с учетом того, что в предыдущие годы ей не уделялось должного внимания. Чтобы компенсировать отставание, по всей стране создаются военно-патриотические центры, оборонно-спортивные лагеря, реализуются масштабные проекты в этом направлении. В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне повышается эффективность деятельности поисковых отрядов, проводится большая работа по увековечиванию памяти героев, решению социально-бытовых вопросов ветеранов.
— Страна сегодня находится на подъеме. Политические события 2014 года, возвращение Крыма в состав Российской Федерации и те события, которые мы с вами наблюдаем на юго-востоке Украины, еще раз доказывают актуальность и значение этой работы с молодежью. Если мы не работаем с нашей молодежью, значит, с ней работают те силы, которые на наших с вами глазах буквально за несколько месяцев раскачали ситуацию на Украине до гражданской войны, до гражданского противостояния, — сказал Михаил Бабич.
По словам полпреда Президента России в ПФО, гражданско-патриотическое воспитание необходимо начинать с юных лет.
— У нас очень хорошая молодежь. Она любит свою страну. Она патриотично настроена. Но только на лозунгах, только на призывах эту работу организовать нельзя. Ее нужно начинать с детского сада, школьной скамьи. Программа гражданско-патриотического образования должна пронизывать всю систему воспитания молодежи. Мы готовим граждан и патриотов России. Они должны состояться в науке, в образовании, в культуре, в спорте. Они просто должны любить свою Родину, зная свою историю, свои традиции. И самое главное, чтобы у них был реальный повод гордиться своей страной. На это должны быть направлены наши усилия, — подчеркнул Михаил Бабич.
Полпред Президента России в ПФО поблагодарил глав регионов за активную позицию и качественную реализацию этого направления в своих субъектах.
— Эта работа делается не по приказу, не потому, что это написано в функциональных обязанностях. Эта работа делается от души, и во всех регионах округа она получает должное внимание, — отметил Михаил Бабич.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов также считает патриотическое воспитание молодежи «большой и важной темой»
- От того как мы будем работать с молодыми людьми, как будем формировать их мировоззрение, зависит очень многое, - уверен он. - Сегодня среди молодежи довольно много деструктива. Существуют различные формы вовлечения молодых людей в ненужную нам деятельность. А молодежь надо отвлекать от этого.
Руководитель РБ напомнил, что в Башкортостане «работают патриотические клубы, работают педагогические коллективы в школах, формируя мировоззрение ребят, работают молодежные организации, действует министерство молодежной политики и спорта нашей республики».
- Мы довольно много внимания уделяем этому. Я посмотрел цифры. В прошлом году более 300-400 тысяч ребятишек были вовлечены в такого рода деятельность, - сказал он. Но, безусловно, присутствуют элементы формализма, некоторые мероприятия осуществляются для «галочки». Это мы тоже знаем и будем поправлять. С другой стороны, сегодня есть и неформальные варианты работы. В том числе формируются кадетские классы, которые воспитывают своих ребят.
Президент Башкортостана считает, что главное, чтобы «в школах, в учебных заведениях эта работа была постоянной и неформальной».
- Конечно, нужно отметить необходимость тщательной подготовки к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, - говорит он. - Надо, чтобы не только ветераны и люди среднего поколения участвовали в этой работе, а, прежде всего, молодежь. Молодежь уже многого не знает о Великой Отечественной войне, не знает, какой ценой далась эта Победа и каким долгим был путь к этой Победе. Поэтому работа с молодежью в этой части – это тоже элемент подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Потому что от молодежи зависит будущее страны. Если ребята вырастут патриотами, то будущее у страны, безусловно, будет.