Михаил Бабич: «Если мы не работаем с молодежью, значит с ней работают другие силы»

- Конечно, нужно отметить необходимость тщательной подготовки к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, - говорит он. - Надо, чтобы не только ветераны и люди среднего поколения участвовали в этой работе, а, прежде всего, молодежь. Молодежь уже многого не знает о Великой Отечественной войне, не знает, какой ценой далась эта Победа и каким долгим был путь к этой Победе. Поэтому работа с молодежью в этой части – это тоже элемент подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Потому что от молодежи зависит будущее страны. Если ребята вырастут патриотами, то будущее у страны, безусловно, будет.