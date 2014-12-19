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В Уфе охотник выстрелил себе в грудь перед дверью своей квартиры

19 декабря 2014, 10:51
Застрелился на лестничной площадке своего дома 47-летний мужчина в Уфе. Трагедия произошла в одном из домов на проспекте Октября в Орджоникидзевском районе столицы Башкирии. Вечером 15 декабря хозяин жилища, поссорившись с домочадцами, взял из сейфа зарегистрированное на него ружье Mossberg, вышел из квартиры и выстрелил себе в грудь.

Пуля разворотила грудную клетку охотника и он скончался тут же. Сегодня в следственном комитете РБ устанавливают, что побудило взрослого человека совершить роковой поступок. В случае, если выяснится, что хозяина жилища довели до самоубийства близкие люди, они будут отвечать за его смерть в уголовном порядке. Также рассматривается версия, что мужчина мог решиться на суицид из-за многочисленных долгов. Не видя выхода и не желая тревожить своих родственников, он свел счеты с жизнью не в квартире, а за ее пределами.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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