В Уфе охотник выстрелил себе в грудь перед дверью своей квартиры

Пуля разворотила грудную клетку охотника и он скончался тут же. Сегодня в следственном комитете РБ устанавливают, что побудило взрослого человека совершить роковой поступок. В случае, если выяснится, что хозяина жилища довели до самоубийства близкие люди, они будут отвечать за его смерть в уголовном порядке. Также рассматривается версия, что мужчина мог решиться на суицид из-за многочисленных долгов. Не видя выхода и не желая тревожить своих родственников, он свел счеты с жизнью не в квартире, а за ее пределами.