Старушка из Башкирии, поцеловавшая Путина, передала главе государства теплые носки

В 1987 году «Русские узоры» записали диск-гигант «Полоса моя, полосонька» - уникальный случай в советской стране, когда пластинку выпустил непрофессиональный музыкальный коллектив. А в начале 2000-х записи с этой пластинки использовал фольклорно-электронный коллектив «Ивана Купала», записав дебютный альбом «Кострома». Только самые внимательные обратили внимание на приписку микроскопическими буквами на вкладыше альбома «Использованы фрагменты записей фольклорного ансамбля поселка Красный Зилим Башкирской АССР». В основу композиции «Полоса» легла лирическая песня краснозилимских крестьянок, записанная на том самом диске-гиганте «Полоса моя, полосонька» в 87-м. Тогда как «Иван Купала», находясь на пике популярности, стриг купоны, краснозилимские бабушки не получили за свой вокал, использованный этно-фолкгруппой ни копейки. Но зато лично познакомились с Владимиром Путиным и теперь их все равно знает вся страна.