Старушка из Башкирии, поцеловавшая Путина, передала главе государства теплые носки

Напомним, Пелагея Григорьевна действительно лично знакома с Владимиром Путиным – в 2007 году, когда президент России проводил в Уфе Госсовет, она подошла к нему на площади у монумента Дружбы, где выступала с народным ансамблем «Русские узоры», и попросила поднять пенсии всем старикам страны.
- Я попросила президента: «Сынок, подними нам пенсии», - рассказала тогда «МКС» Пелагея Швецова. - Сказала ему: «Я 50 лет пою, работаю еще больше, а ты нам так мало денег даешь». Нам же как-то жить надо. Я ж не за себя, он всем нам мало дает.
- А как вы не побоялись задать вопрос президенту?
- Чегой-то бояться? – жует губами бойкая старушка. – Он самый большой начальник. Кому еще вопрос задавать? Он самый высший, помогет всем.
Бабушка нисколько не ошиблась. Уже через несколько часов на Госсовете «самый большой начальник» жестко заявил, что «пенсионеры так дальше жить не могут».
- Индексация пособий по старости прошла в октябре, а пенсионерка Пелагея Швецова, получается, этого не заметила, - грозно сдвигал брови глава государства. И дал задание правительству немедленно изыскать возможность, для того, чтобы базовая часть пенсии увеличилась.
У многих тогда сложилось впечатление, что встреча президента с резвой старушкой была запланирована заранее.
- Скажите, наверное, кто-то попросил вас спросить у президента про пенсии?
- Никто не просил, - поджимает губы Пелагея Григорьевна. – Мы сами себе голова – захотели и спросили.
- Но как же вас охрана к нему подпустила?
- А была охрана? – удивляется Швецова. – Мы как увидели его, так к нему и бросились, я да подружка моя Анна Астраханцева. Анна Ивановна говорит мне: «Вот Путин идет, давай спросим», ну мы враз и к нему.
- Не растерялся президент?
- Чего ему теряться? Он же наш, родненький.
Действительно, краснозилимские бабушки спели для Владимира Путина веселые частушки, а потом бросились на грудь к главе государства.
Охрана первых лиц была в ступоре и даже попробовала отодвинуть шустрых подружек, но не тут-то было. Бабушки цепко держали обшлага «родненького». Стоявшая рядом свита попробовала урезонить старушек: «Ну, нельзя же так, отойдите, женщины».
- Почему нельзя? – удивляется Швецова. – Так рад же был Путин. Обнял нас от всей души.
- А еще мы поцеловали его, - гордится Анна Астраханцева. – А что? Он нас тоже поцеловал.
Напомним, ансамбль «Русские узоры», в который входят восемь исполнительниц пенсионного возраста, по-прежнему поет и активно выступает. За более, чем 50-летнюю историю самодеятельные артистки в перерывах между работой в поле и личном подворье исколесили всю Башкирию, были участницами крупнейших фольклорных фестивалей в Ленинграде, Архангельске, Челябинске и других областных центрах Советского Союза.
В 1987 году «Русские узоры» записали диск-гигант «Полоса моя, полосонька» - уникальный случай в советской стране, когда пластинку выпустил непрофессиональный музыкальный коллектив. А в начале 2000-х записи с этой пластинки использовал фольклорно-электронный коллектив «Ивана Купала», записав дебютный альбом «Кострома». Только самые внимательные обратили внимание на приписку микроскопическими буквами на вкладыше альбома «Использованы фрагменты записей фольклорного ансамбля поселка Красный Зилим Башкирской АССР». В основу композиции «Полоса» легла лирическая песня краснозилимских крестьянок, записанная на том самом диске-гиганте «Полоса моя, полосонька» в 87-м. Тогда как «Иван Купала», находясь на пике популярности, стриг купоны, краснозилимские бабушки не получили за свой вокал, использованный этно-фолкгруппой ни копейки. Но зато лично познакомились с Владимиром Путиным и теперь их все равно знает вся страна.