Инкассатор присвоил 3 млн рублей и сообщил начальству, что стал жертвой грабителя

В течение двух месяцев инкассатор обещал принести собранные средства, но все время «забывал» деньги дома. Так как мужчина продолжал добросовестно исполнять свои обязанности и сдавать другие собранные купюры в кассу, у руководства компании не возникло сомнений, что банкноты сотрудник принесет. Но вернуть украденное уфимец уже не мог и не придумал ничего лучшего, как сообщить в полицию о том, что якобы стал жертвой ограбления.
Он позвонил по телефону 02 и взволнованным голосом сообщил, что только что подвергся нападению неизвестного. Мол, в салон его автомобиля ворвался мужчина, угрожая ножом, забрал сумку с деньгами. На розыск вооруженного преступника срочно подняли по тревоге значительные правоохранительные силы. Начались кропотливые поиски неизвестного разбойника, похитившего средь бела дня сумку с тремя миллионами рублей. Ориентировка, составленная со слов мужчины, разослана всем нарядам полиции.
Работа на месте происшествия, опрос свидетелей, просмотр камер видео наблюдения, масштабные поиски подозреваемого не дали результата. А вот правдивость рассказа заявителя вызывала сомнения с каждой минутой. Сыщики поняли, что их пытаются водить за нос. В итоге мужчина сознался в том, что никто на него не нападал, а позвонил он в полицию, чтобы попытаться скрыть вину за присвоенные деньги.
- На мужчину будет составлен административный протокол за заведомо ложный вызов полиции, - сказал «МКС» начальник отдела дознания отдела полиции №3 по Кировскому району Уфы Ильгиз Гаскаров. - По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос.
Напомним, что это не первый случай, когда граждане пытаются ввести в заблуждение сотрудников полиции. В минувшую пятницу 37-летняя жительница города Уфы также заявила о грабеже. В результате оказалось, что она случайно оставила сумку в одном из обувных магазинов. Опасаясь сообщить об этом мужу, решила инициировать грабеж.