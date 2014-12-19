Инкассатор присвоил 3 млн рублей и сообщил начальству, что стал жертвой грабителя

В течение двух месяцев инкассатор обещал принести собранные средства, но все время «забывал» деньги дома. Так как мужчина продолжал добросовестно исполнять свои обязанности и сдавать другие собранные купюры в кассу, у руководства компании не возникло сомнений, что банкноты сотрудник принесет. Но вернуть украденное уфимец уже не мог и не придумал ничего лучшего, как сообщить в полицию о том, что якобы стал жертвой ограбления.