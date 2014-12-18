Из Германии в Кумертау поедет автопоезд с негабаритным грузом для «КумАПП»

В списке, в основном, агрегаты термической обработки разных материалов.
Так, например, самый большой груз - автоклав установки горячего воздуха весом в 13 тонн, длиной в 11 метров и шириной в 2,8, воздушный ресивер весом в 10,8 тонн, длиной в 11 метров и шириной в три метра.
Дирекция федеральных трасс в Башкирии о графике передвижения нового негабаритного автопоезда пока не сообщает.
На сайте производителя – компании Scholz, говорится, что за 50 лет изготовления автоклавного оборудования и печных установок для термической обработки соединительных элементов разных материалов, поставили авиастроительным предприятиям свыше 750 таких установок.
Дмитрий КОЛПАКОВ.