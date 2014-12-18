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Из Германии в Кумертау поедет автопоезд с негабаритным грузом для «КумАПП»

18 декабря 2014, 21:57
Кумертауское авиационное производственное предприятие к концу декабря получит новое оборудование для техперевооружения. Завод отберет посредника по растаможке и транспортировщика негабаритных грузов из города Косфельд в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. В составе автопоезда запланированы пять грузовых машин. Продавцом техники выступает компания «Maschinenbau Scholz GmbH & Co. KG».

В списке, в основном, агрегаты термической обработки разных материалов.

Так, например, самый большой груз - автоклав установки горячего воздуха весом в 13 тонн, длиной в 11 метров и шириной в 2,8, воздушный ресивер весом в 10,8 тонн, длиной в 11 метров и шириной в три метра.

Дирекция федеральных трасс в Башкирии о графике передвижения нового негабаритного автопоезда пока не сообщает.

На сайте производителя – компании Scholz, говорится, что за 50 лет изготовления автоклавного оборудования и печных установок для термической обработки соединительных элементов разных материалов, поставили авиастроительным предприятиям свыше 750 таких установок.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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